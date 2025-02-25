土耳其外长表示，土耳其愿为俄罗斯与乌克兰之间的和平作出贡献。在与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫的联合新闻发布会上，哈坎·菲丹提到，安全保障是安卡拉密切关注的问题。

菲丹还强调，安卡拉高度重视美国为结束俄乌战争而提出的新倡议，并称其为“以结果为导向的方式”。他补充道：“土耳其和俄罗斯在结束叙利亚分裂主义运动方面持有相似立场。”

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示，本周晚些时候将举行新一轮俄美会谈。

拉夫罗夫称，全面的俄美对话已安排在本周，旨在解决外交使团运作中的障碍。

他还提到，他向菲丹通报了上周在沙特阿拉伯与美国会谈的结果。他表示：“我们详细向土耳其朋友介绍了2月18日在利雅得举行的俄美会谈的情况。这些会谈被高度评价，尽管存在许多矛盾，但仍有可能开展正常对话。”

当被问及解决乌克兰冲突的前景时，这位俄罗斯高级外交官表示，莫斯科愿意与乌克兰、欧洲以及任何有意愿的方进行谈判，但他坚持认为，只有当达成符合莫斯科利益的解决方案时，战争才会停止。

他声称，俄罗斯多次宣布停火，但乌克兰利用这些机会加强其军事阵地。他说道：“我们愿意与乌克兰、欧洲以及任何希望以善意促成和平的代表进行谈判，但只有当这些谈判带来坚实且可持续的结果，并符合俄罗斯联邦的利益时，我们才会停止战斗。”

他还提到，2022年4月在伊斯坦布尔曾与乌克兰达成协议，但被时任英国首相鲍里斯·约翰逊阻挠，西方国家也阻碍了协议的实施，目的是削弱俄罗斯。

拉夫罗夫表示，莫斯科期待美国任命一位代表，与俄罗斯就解决乌克兰冲突进行谈判。

他还强调，乌克兰不加入北约应成为任何未来和平协议的必要条件。

土耳其呼吁对乌克兰加入北约的申请采取现实态度。

土耳其周一强调，需要以现实的方式看待乌克兰加入北约的愿望，并指出基辅试图加入联盟背后的更广泛安全关切。

菲丹在接受彭博社采访时表示：“如果他们想成为北约成员，我们不会反对，但我们必须非常现实。我们明确表示支持乌克兰成为北约成员。这是我们总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的声明，也是我们的官方立场。”

当被问及美国政府更迭是否影响华盛顿对乌克兰加入北约的立场时，菲丹指出：“我不确定前一届政府是否支持乌克兰加入北约。所以，我认为这方面没有新的政策。”

他提到，关于乌克兰加入北约的讨论仍在土耳其、欧洲伙伴和乌克兰代表之间进行。

土耳其外长强调：“我们必须理解一个事实。乌克兰寻求加入北约，不仅仅是为了成为北约成员，而是为了获得对其国家的安全保障。”

菲丹表示：“我认为，现在确保不再爆发战争的安全保障是我们在谈判中讨论的主要问题之一。”

他补充道：“乌克兰人希望通过加入北约获得安全保障。如果无法建立一支部署在接触线附近的大型国际联盟，或者俄罗斯提出不同的安全保障方案，这些都需要进一步讨论。”