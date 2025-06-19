以色列周四短暂声称对伊朗多个核设施进行打击，包括位于波斯湾沿岸的布什尔核电站，这一消息在海湾阿拉伯国家引发了紧张情绪，担忧环境灾难和地区冲突升级的风险加剧。

随后，以色列军方撤回了这一声明，称其是“误发”。此前，军方曾宣布对布什尔、伊斯法罕和纳坦兹的核设施进行打击，称这是阻止伊朗获取核武器的升级行动——而德黑兰对此坚决否认。

任何针对布什尔核电站的打击前景已经引起海湾国家的特别关注，因为该电站距离这些国家的海岸线较近，并且靠近关键的海水淡化基础设施。

在有关以色列袭击的报道传出后（尽管随后被撤回），俄罗斯敦促以色列立即停止对该设施的空袭。目前有超过200名俄罗斯工程师驻扎在布什尔核电站。

布什尔核电站由俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）建造，使用俄罗斯提供的燃料，使用后的燃料由俄罗斯回收以降低核扩散风险。当天早些时候，俄罗斯媒体报道称，数十名俄罗斯专家已从该电站撤离，消息来源为Rosatom首席执行官阿列克谢·利哈乔夫的声明。

周三，俄罗斯总统普京表示，冲突的解决方案是可能的，并强调以色列已向莫斯科保证会保护布什尔核电站的俄罗斯工程师。他警告称，不应采取可能进一步巩固伊朗政治领导地位的行动，并强调需要进行尊重以色列安全和伊朗民用核计划的谈判。

普京还否认了根据最近的战略协议向伊朗提供军事援助的建议，强调该协议不包括军事合作内容。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃周四重申警告美国不要在以色列与伊朗的冲突中进行军事干预，称这将带来不可预测的负面后果。

海湾国家进入高度戒备状态

海湾合作委员会（GCC）——包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋——已启动紧急措施，以应对可能的辐射或环境影响。

据媒体报道，巴林已准备了33个避难所并测试了全国范围的警报系统，而在阿曼，当局向居民发布了安全指导，建议在污染发生时密封房屋并待在室内。

地区领导人对他们所描述的鲁莽军事行动表示担忧，认为这些行动可能对共享水域和关键资源造成毁灭性影响。

阿联酋外交部长阿卜杜拉·本·扎耶德警告称，不可预估的行动可能超出伊朗和以色列的边界，而卡塔尔则强调了“意外打击”可能危及海湾国家水资源供应的担忧。

海湾地区近6000万人依赖波斯湾的海水淡化水源。若发生重大辐射泄漏，可能污染这一水源，威胁饮用水、农业和海洋生物。

卡塔尔总理穆罕默德·阿勒萨尼此前警告称，这种情况可能导致卡塔尔、科威特和阿联酋等国在三天内失去可用水源。

国际原子能机构警告污染风险

周一，国际原子能机构（IAEA）证实伊朗主要核浓缩设施纳坦兹和伊斯法罕的一个研究场所受损，但报告称目前这些地点外的辐射水平没有变化。

国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西表示，由于释放了有害的六氟化铀气体——一种吸入或接触皮肤即致命的物质，纳坦兹内部存在辐射和化学污染的风险。

格罗西呼吁伊朗提供紧急技术信息以准确评估情况，并警告称，持续的军事升级可能导致危险的辐射泄漏。

“这威胁到生命、环境，并延误了确保伊朗不获取核武器的外交努力，”他在国际原子能机构理事会上表示。