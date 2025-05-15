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印巴发生二战以来最大规模的空战 125架战机参与
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双方空中交锋并未升级为全面跨境战争,双方据报均未越出各自的领空。
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全球军队将分析克什米尔空战
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巴基斯坦表示, 在持续一小时的战斗中, 他们击落了至少5架印度战机, 包括3架"阵风"战机。专家表示,这次战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。
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微软宣布关闭 Skype 是否提醒我们科技从不等待任何人?
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在智能手机主导我们生活之前曾经连接数百万人视频通话的服务已停止运营, 那么，为什么这些改变了我们交流方式的平台如今却难以生存呢？
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埃尔多安和梅洛尼会晤:意大利-土耳其关系何去何从?
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土耳其总统埃尔多安在罗马会见了意大利总理梅洛尼，以加强防务关系并深化这两个地中海国家之间的贸易关系。此外，500 多名意大利和土耳其商界企业家在一个贸易论坛上会面，以促进两国之间的贸易关系。
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菲丹：PKK恐怖组织将像达伊沙一样，“无论以和平方式还是其他方式”最终将被赶出叙利亚
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哈坎·菲丹表示，任何允许在叙利亚中央当局以外携带武器的举措都是不可接受的。
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