这个包括名人在内的全女性团队在增强妇女权能方面毫无建树。相反，还嘲弄了数百万身陷战争或父权社会的人们所遭受的苦难。

这个包括名人在内的全女性团队在增强妇女权能方面毫无建树。相反，还嘲弄了数百万身陷战争或父权社会的人们所遭受的苦难。