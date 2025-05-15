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土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
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无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
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当恐怖袭击铁路：火车劫持事件显示巴基斯坦恐怖主义危机加深
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巴基斯坦面临着一个复杂的叛乱、地区紧张局势和内部分裂的网络，分裂主义恐怖分子在俾路支省加大了攻击力度，威胁着该国的稳定。
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从“猴痘”到“M痘”：疾病命名中的种族主义黑暗历史
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近年来，公共卫生专家在用地理位置、人群甚至动物来命名疾病时变得更加谨慎。
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加沙之眼：阿拉卡德讲述巴勒斯坦种族灭绝
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年轻的巴勒斯坦记者、东地中海大学记者阿拉卡德被评为 2024 年 100 位最具影响力的女性之一。尽管遭受难以想象的磨难，她仍然决心分享她的人民坚韧不拔的反抗精神。
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土耳其的能源路线图已经准备就绪
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该战略计划旨在到2028年将国内资源的发电量提升至2700亿千瓦时，将国内资源在电力生产中的比例提高到63%，将太阳能发电装机容量提升至33,100兆瓦，风能发电装机容量提升至19,300兆瓦，并实现4,800兆瓦核能发电能力的启动。
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