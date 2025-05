Un vaisseau spatial de l'ère soviétique s'est écrasé sur Terre samedi, plus d'un demi-siècle après son lancement raté vers Vénus.

Le Centre de surveillance et de suivi spatial de l'Union européenne a confirmé cette rentrée incontrôlée, sur la base d'analyses et de l'absence du vaisseau spatial sur son orbite.

Le bureau des débris spatiaux de l'Agence spatiale européenne a également indiqué que l'engin était rentré dans l'atmosphère terrestre après avoir échoué à apparaître sur les radars allemands.

L'emplacement exact où le vaisseau s'est écrasé ou la quantité de ses fragments ayant survécu à la descente enflammée depuis l'orbite reste inconnu. Les experts avaient estimé qu'une partie ou la totalité de l'engin pourrait s'écraser, étant donné qu'il avait été conçu pour résister à un atterrissage sur Vénus, la planète la plus chaude du système solaire.

Cependant, les scientifiques ont souligné que la probabilité qu'une personne soit touchée par des débris de ce vaisseau spatial est extrêmement faible.

Piégé en orbite terrestre

Lancé en 1972 par l'Union soviétique, le vaisseau spatial connu sous le nom de Kosmos 482 faisait partie d'une mission vers Vénus. Cependant, il n'a pas réussi à quitter l'orbite terrestre en raison d'une défaillance de la fusée.

La majeure partie du vaisseau spatial était retombée sur Terre dans la décennie suivant son lancement raté.

Le module d'atterrissage sphérique, estimé à environ 1 mètre de diamètre, était la dernière partie du vaisseau à tomber, incapable de résister davantage à l'attraction gravitationnelle alors que son orbite diminuait.

Ce module, recouvert de titane selon les experts, pesait plus de 495 kilogrammes.

Après avoir surveillé la descente du vaisseau, les scientifiques, experts militaires et autres n'ont pas pu prédire avec précision quand ou où il atterrirait.

L'activité solaire et l'état dégradé du vaisseau après un long séjour dans l'espace ont ajouté à l'incertitude.

Jusqu'à samedi matin, le Commandement spatial des États-Unis n'avait pas encore confirmé la destruction du vaisseau, car il continuait de collecter et d'analyser des données orbitales.

Le Commandement spatial des États-Unis surveille généralement des dizaines de rentrées atmosphériques chaque mois. Ce qui distingue Kosmos 482 et attire une attention particulière des observateurs spatiaux publics et privés, c’est sa probabilité plus élevée de survivre à la rentrée, selon les responsables.

Il est également rentré sur Terre de manière incontrôlée, sans intervention des contrôleurs de vol qui ciblent habituellement l'océan Pacifique ou d'autres grandes étendues d'eau pour les anciens satellites et débris spatiaux.