La Fondation humanitaire pour Gaza (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël, suspend mercredi la distribution d'aide dans ce territoire déchiré par la guerre, un jour après que les forces israéliennes ont de nouveau ouvert le feu sur des demandeurs d'aide palestiniens à proximité d'un site de distribution de la GHF, tuant au moins 27 personnes et en blessant plus de 100. Une suspension qui s’expliquerait d'après Israël par “des travaux de rénovation, de réorganisation et d’amélioration de l’efficacité” de la distribution de l’aide.

L'armée israélienne a également déclaré que les routes d'accès aux centres de distribution d'aide seraient considérées comme des zones de combat mercredi, et a averti les habitants de Gaza de tenir compte de l'annonce de la GHF de se tenir à l'écart.

Cette suspension temporaire de l'aide intervient alors que plus de 100 Palestiniens en quête de nourriture ont été tués par les forces israéliennes à proximité des centres de distribution du GHF depuis que cette organisation a commencé ses opérations dans l'enclave le 27 mai.

Le meurtre de personnes sur et autour des sites de distribution a suscité une indignation internationale croissante. Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exigé une enquête indépendante sur ces décès et que les responsables soient tenus responsables.

“Il est inacceptable que des Palestiniens risquent leur vie pour se nourrir”, a dénoncé M. Guterres.

L'ONU et les agences humanitaires ont refusé de collaborer avec le GHF, l'accusant de manquer de neutralité et de participer à la militarisation de l'aide humanitaire à Gaza par Israël. Israël est également accusé d'« instrumentaliser » la faim qui sévit à Gaza à cause d’un blocus israélien de plusieurs mois sur l'entrée de la nourriture, médicaments, eau et autres produits de première nécessité.

Pendant des décennies, l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour l’aide aux réfugiés palestiniens, a coordonné les opérations humanitaires à Gaza. Mais Israël a accusé cette agence de fournir une couverture au Hamas, affirmant que certains de ses employés avaient participé aux événements du 7 octobre 2023. .

Reunion du Conseil de sécurité

Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera à 20h00 GMT sur une résolution appelant à un cessez-le-feu et à un accès humanitaire sans restriction à Gaza, une mesure qui risque d’échouer en raison du veto américain.

Il s'agit du premier vote de cet organe de 15 membres sur le sujet depuis novembre dernier, lorsque les États-Unis – un allié clé d'Israël – avaient également bloqué un texte appelant à la fin des combats.

La nouvelle résolution “exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, respecté par toutes les parties”. Elle appelle également à la “libération immédiate, digne et inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas et d'autres groupes”.

Soulignant une “situation humanitaire catastrophique” dans le territoire palestinien, la résolution exige en outre la levée de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, la guerre israélienne contre l’entrave a déjà fait au moins 54 510 morts et 124 901 blessés parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre 2023.