Par Mehmet Emre Kahraman

Depuis les attentats du 11 septembre, chaque candidat à la présidence des États-Unis s'est engagé à faire de la défense du territoire national une priorité en matière de sécurité nationale.

Dans cette tradition, Donald Trump a fait de la défense antimissile l'un des piliers de sa campagne de 2024, promettant de construire « un grand Dôme de Fer au-dessus de notre pays, un dôme comme on n'en a jamais vu auparavant ».

Trump a présenté ce projet comme un symbole de fierté nationale et de renaissance industrielle. Dès son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, le président Trump a rapidement transformé cette vision en acte.

Une semaine après son investiture, il a signé un décret intitulé ‘Iron Dome for America’, ordonnant au département de la défense de développer un bouclier antimissile complet pour protéger le territoire américain contre une gamme croissante de menaces aériennes.

Dans les semaines suivantes, l'initiative a été rebaptisée Golden Dome for America, (Dôme doré américain) marquant une rupture avec le célèbre Dôme de Fer israélien, tout en affirmant une ambition technologique et symbolique spécifiquement américaine.

Une nouvelle ère pour la défense antimissile ?

Le projet Golden Dome implique le développement d'une architecture de défense antimissile en couches, combinant des capteurs spatiaux, des systèmes de contrôle basés sur l'intelligence artificielle et une variété d'intercepteurs , destinés à contrer les menaces des missiles balistiques, hypersoniques et de croisière.

L'élément le plus complexe du projet est son réseau proposé d'intercepteurs spatiaux, y compris des lasers, conçus pour détruire les ogives peu après leur lancement.

Alors que le système israélien est conçu pour intercepter des roquettes à courte portée, le Golden Dome a une portée beaucoup plus large, visant à défendre contre une gamme plus étendue de menaces, y compris les missiles hypersoniques et les plateformes spatiales comme les systèmes de bombardement orbital fractionné (FOBS).

Le 20 mai, le président Trump a confirmé que le général Michael Guetlein de la Space Force dirigerait le développement du Golden Dome, qu'il a décrit comme essentiel pour « le succès et même la survie de notre pays ».

Le programme est d'une ampleur considérable.

Les premières estimations du Bureau du Budget du Congrès suggèrent que le coût total pourrait dépasser 542 milliards de dollars au cours des deux prochaines décennies.

Le budget de la défense de l'année prochaine a déjà alloué 25 milliards de dollars pour le développement des composants clés, notamment des satellites, des capteurs spatiaux, des intercepteurs et des infrastructures de lancement.

Trump a annoncé que le système, dont le coût est estimé à 175 milliards de dollars, devrait être opérationnel dans trois ans.

Cependant, malgré cet élan initial, des questions importantes subsistent quant à la faisabilité technique et à la viabilité stratégique à long terme d'un système aussi complexe et ambitieux.

Le Golden Dome sera-t-il une avancée stratégique ou un pari coûteux ? Bien qu'il promette innovation et dissuasion, il existe un risque qu'il entraîne une dépendance accrue envers les entreprises privées et provoque une escalade des tensions avec les adversaires.

Privatisation de la défense

Le projet Golden Dome se distingue non seulement par son ampleur et son ambition technologique, mais aussi par son recours sans précédent au secteur privé, devenant d'ores et déjà l'une des initiatives de défense les plus attractives commercialement de l'histoire récente des États-Unis.

Plus de 180 entreprises ont manifesté leur intérêt pour le projet.

De grands sous-traitants du secteur de la défense, dont Northrop Grumman, Boeing et RTX, devraient y jouer un rôle clé.

Parallèlement, Lockheed Martin a déjà lancé une campagne marketing dédiée afin d'asseoir sa présence dans ce paysage en pleine évolution.

Selon un article de presse, un consortium dirigé par SpaceX et comprenant Palantir et Anduril est à l'avant-garde du projet.

Leur proposition implique une constellation de centaines de satellites en orbite basse, qui seraient utilisés pour détecter, suivre et potentiellement neutraliser les menaces entrantes en temps réel.

Ce groupe d'entreprises se distingue non seulement par ses capacités techniques, mais aussi par son influence considérable sur le discours politique et stratégique entourant le projet.

SpaceX, Palantir et Anduril ont toutes été fondées par des entrepreneurs ayant apporté un soutien politique important à Trump.

Elon Musk, PDG de SpaceX, est actuellement conseiller auprès du Département de l'Efficacité gouvernementale de l'administration Trump.

De même, le président de Palantir, Peter Thiel, et la direction d'Anduril ont entretenu des liens étroits avec les milieux de la sécurité nationale proches de Trump.

Certains législateurs craignent que l'intersection entre ambition du secteur privé et alignement politique ne compromette la transparence et l'intégrité du processus d'approvisionnement.

Des critiques ont averti que confier des infrastructures de défense essentielles à des entreprises perçues comme ayant des affiliations politiques pourrait compromettre l'impartialité des décisions en matière de sécurité nationale.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe de 42 législateurs démocrates a officiellement demandé une enquête afin de déterminer si des considérations politiques avaient indûment influencé le processus d'attribution des contrats du Golden Dome.

Dans leur lettre, les législateurs écrivaient : « Tout cela soulève des inquiétudes quant à savoir si les contrats de défense pour la construction du Golden Dome constituent un moyen efficace de protéger les Américains ou visent à enrichir Elon Musk et d'autres élites. »

La participation croissante des entreprises privées au projet Golden Dome témoigne d'une évolution plus large de la planification de la défense américaine, où les entités commerciales ne sont plus de simples sous-traitants, mais des acteurs clés du développement et du déploiement de la puissance militaire.

Cela est particulièrement évident dans la proposition de SpaceX d'un modèle d'abonnement, selon lequel le gouvernement paierait l'accès à des systèmes satellitaires privés au lieu d'en être propriétaire.

Si cette approche offre rapidité et flexibilité, elle introduit également des vulnérabilités structurelles, notamment une surveillance publique réduite, un contrôle étatique moindre sur les infrastructures critiques et une dépendance accrue aux plateformes contrôlées par les entreprises.

Ainsi, le Golden Dome n'est pas seulement un test de défense antimissile. Il marque une profonde transformation de la manière dont les États-Unis organisent, gouvernent et, en fin de compte, autorisent le recours à la force au XXIe siècle.

Retombées stratégiques : Dissuasion ou escalade ?

L'objectif affiché du Golden Dome est de remédier à ce que les responsables de la défense américaine décrivent de plus en plus comme une vulnérabilité critique en matière de sécurité intérieure.

Selon de récentes évaluations de l'Agence de renseignement de la Défense américaine (DIA), les menaces posées par les missiles sur le territoire continental des États-Unis devraient considérablement augmenter en ampleur et en sophistication au cours de la prochaine décennie.

Si les missiles balistiques traditionnels restent une préoccupation majeure, des concurrents stratégiques, notamment la Chine et la Russie, développent des systèmes de lancement avancés explicitement conçus pour contourner ou submerger les défenses américaines existantes.

Selon le rapport de la DIA, la Chine pourrait déployer jusqu'à 700 missiles balistiques intercontinentaux nucléaires d'ici 2035. La Corée du Nord a déjà démontré des capacités ICBM pouvant atteindre le territoire continental des États-Unis, et l'Iran pourrait être en mesure de développer des capacités similaires d'ici 2035 s'il choisit de les développer.

En réponse, le projet Golden Dome propose une architecture de défense antimissile multicouche, basée sur l'espace. Cependant, de tels systèmes présentent des risques stratégiques inhérents.

La défense antimissile remet en cause le principe de vulnérabilité mutuelle qui sous-tend la dissuasion nucléaire.

Si un adversaire doté de l'arme nucléaire estime que sa capacité de seconde frappe – la capacité de riposter après une attaque nucléaire – pourrait être neutralisée, même partiellement, cela pourrait entraîner un changement de l'équilibre des forces.

Dans ce cas, il pourrait considérer que l'équilibre des forces penche en faveur des États-Unis. Plutôt que de renforcer la stabilité, un système comme le Dôme doré pourrait, dans un tel scénario, accroître le risque d'erreur d'appréciation de la crise ou d'escalade préventive.

Plus le système paraît crédible et performant, plus il est susceptible d'inciter à des contre-mesures plutôt que de les dissuader.

La Chine et la Russie ont publié une déclaration commune avertissant que le projet pourrait déstabiliser la sécurité mondiale et militariser l'espace.

Les deux gouvernements l'ont décrit comme une expansion substantielle des capacités stratégiques américaines et ont exhorté les États dotés de l'arme nucléaire à rejeter la « mentalité de la guerre froide » et les jeux à somme nulle.

Ces commentaires reflètent le malaise croissant des principaux concurrents des États-Unis, qui pourraient interpréter ce système comme un potentiel changement d'équilibre stratégique justifiant des contre-mesures réciproques.

Bien que conçu pour la protection, le Golden Dome pourrait provoquer une escalade des tensions, rendant le monde moins sûr.

Le Golden Dome pourrait bien changer la donne, mais non sans conséquences.

En transférant des responsabilités clés en matière de défense à des entreprises privées et en bouleversant la logique de la dissuasion nucléaire, il révèle à quel point la sécurité nationale est de plus en plus étroitement liée à l'innovation commerciale et à l'incertitude stratégique.

En ce sens, le projet n'est pas un simple bouclier antimissile ; il offre un aperçu de l'architecture évolutive de la guerre du XXIe siècle, où le pouvoir est exercé non seulement par les États, mais aussi par les entreprises, les algorithmes et les plateformes orbitales.