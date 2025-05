Les violences dans l'est de la République démocratique du Congo ont forcé plus de 100 000 personnes à fuir vers les pays voisins en l'espace de quelques mois seulement, ont annoncé les Nations Unies vendredi.

"En moins de trois mois, le nombre de Congolais fuyant vers les pays voisins a dépassé les 100 000", a déclaré une porte-parole de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.

Depuis des mois, la violence sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, riche en minerais, où le groupe rebelle M23, a mené une avancée fulgurante au cours des derniers mois.

TRT Global - RDC : Les rebelles du M23 s'emparent de la cité de Walikale dans l'est du pays TRT Global - La chute de cette ville du Nord-Kivu intervient au lendemain de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Les rebelles y sont entrés sans combattre, selon la presse locale. 🔗

Leur avancée a chassé l'armée congolaise d'une grande partie des provinces du Nord et du Sud-Kivu et fait craindre une guerre régionale plus étendue.

Des familles sans abris ni protection

L'agence des Nations unies a ajouté vendredi que de nombreuses personnes déplacées par la violence le sont à nouveau dans une région marquée par des décennies de conflit et de violence.

"Dans et autour de la ville de Goma au Nord-Kivu, les sites qui abritaient auparavant 400 000 personnes déplacées ont tous été détruits, laissant les familles bloquées sans abri ni protection", a indiqué l'agence.

"En raison des réductions de financement, les partenaires humanitaires luttent pour reconstruire les abris, laissant les personnes déplacées avec peu d'options pour survivre".

