Côte d'Ivoire : Un mort et trois blessés dans une tentative d'évasion à la prison de Bouaké

"Leur tentative a été rapidement circonscrite avec l'appui prompt et efficace de la Gendarmerie et de la Police Nationale. L'ensemble des détenus a été réintégré, et le calme est revenu", explique le procureur de la République.