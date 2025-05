Des parlementaires américains et des organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé l'arrestation de Rumeysa Ozturk, une doctorante turque de l'université Tufts et boursière Fulbright, après ses critiques envers Israël.

Ils qualifient cet acte de répression alarmante contre la liberté d'expression et les libertés civiles.

Ozturk a été arrêtée par des agents fédéraux masqués, les autorités affirmant qu'elle aurait soutenu le groupe de résistance palestinien Hamas — une accusation que sa famille et ses défenseurs réfutent fermement.

La représentante démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, a vivement critiqué cette arrestation, mettant en garde contre une répression gouvernementale croissante.

“L'administration Trump enlève des gens dans la rue”, a écrit Tlaib sur Instagram.

“Ils commencent par ceux qui défendent les Palestiniens et les droits humains… mais ils ne s'arrêteront pas là. Les prochains seront les défenseurs de la justice environnementale, des droits à l'avortement, ceux qui luttent contre la cupidité des entreprises, les syndicalistes et d'autres qui résistent au projet 2025”, a-t-elle ajouté, en référence au plan conservateur pour un second mandat de Trump.

Large attaque contre les droits fondamentaux

La sénatrice Elizabeth Warren a également critiqué les actions de l'administration, les considérant comme faisant partie d'une attaque plus large contre les droits fondamentaux.

“Cette arrestation s'inscrit dans un schéma alarmant visant à réprimer les libertés civiles”, a déclaré Warren.

“L'administration Trump cible des étudiants en situation régulière et arrache des personnes à leurs communautés sans procédure régulière. C'est une attaque contre notre Constitution et nos libertés fondamentales — et nous riposterons.”

L'ambassade de Turquie à Washington a déclaré suivre de près la situation concernant la détention d'Ozturk, ajoutant que tous les efforts sont déployés et que des contacts sont établis avec les autorités américaines.

Les organisations de défense des droits ont exprimé des préoccupations similaires.

Tahirah Amatul-Wadud, avocate et directrice exécutive du chapitre du Massachusetts du Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR-MA), a qualifié la détention d'Ozturk d'« enlèvement » et d'attaque contre la liberté académique.

“Nous condamnons sans équivoque l'enlèvement d'une jeune universitaire musulmane portant le hijab par des agents fédéraux masqués en plein jour”, a déclaré Amatul-Wadud.

Acte de répression alarmant

“Cet acte de répression alarmant est une attaque directe contre la liberté d'expression et la liberté académique. Les habitants du Massachusetts doivent reconnaître le dangereux précédent qui est en train d'être établi — le gouvernement fédéral recourt à des tactiques draconiennes pour réduire au silence ceux qui dénoncent la complicité de notre nation dans le génocide israélien contre le peuple palestinien. Nous exigeons la libération immédiate et en toute sécurité de Rumeysa Ozturk ainsi qu'une transparence totale concernant sa détention.”

Ozturk a été arrêtée par les services d'immigration et des douanes des États-Unis (ICE) mardi soir près de son domicile à Somerville, dans le Massachusetts, alors qu'elle se rendait à un dîner d'iftar pour rompre son jeûne pendant le mois de Ramadan, selon son avocat.

Sa détention fait suite à une campagne menée par Canary Mission, un site web pro-israélien qui établit des listes noires d'étudiants et d'activistes pro-palestiniens.

En 2024, Ozturk avait co-écrit un article d'opinion dans le journal de l'université Tufts, The Tufts Daily, appelant l'école à reconnaître ce qu'elle décrivait comme un génocide palestinien et à se désinvestir des entreprises ayant des liens avec Israël.

Une vidéo virale a capturé les moments de la détention d'Ozturk, montrant des personnes masquées lui passant les menottes bien qu'elle ne résistait pas.

La détention d'Ozturk intervient également dans le contexte d'une répression généralisée de l'administration Trump contre les étudiants et universitaires pro-palestiniens.

Répression des étudiants pro-palestiniens

Le 8 mars, les autorités ont arrêté Mahmoud Khalil, un activiste palestinien de renom et étudiant à l'université Columbia. Trump a salué son arrestation, déclarant qu'il s'agissait du “premier d'une série”.

Trump, sans fournir de preuves, a accusé Khalil de soutenir le Hamas. Khalil nie tout lien avec le groupe de résistance.

Quelques jours après l'arrestation de Khalil, la revendication de Trump s'est concrétisée avec l'arrestation d'un autre étudiant pro-palestinien, Badar Khan Suri, un chercheur indien à l'université de Georgetown. Son avocat a déclaré qu'il avait été arrêté en raison de l'identité palestinienne de son épouse.

Après l'arrestation de Suri, les autorités ont poursuivi un autre étudiant pro-palestinien, Momodou Taal, en lui demandant de se rendre.

Et le 25 mars, une autre étudiante pro-palestinienne de Columbia, Yunseo Chung, a déclaré avoir poursuivi l'administration Trump après que les autorités ont effectué plusieurs visites à son domicile pour tenter de la détenir.

