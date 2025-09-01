Dans la région de Gwoza, située dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, un événement tragique s'est produit lorsque des agriculteurs ont été tués par des individus soupçonnés d'appartenir à Boko Haram.

Un témoin sur place a confié à Business Day que les cinq agriculteurs ont été retrouvés égorgés par les assaillants.

Il a déclaré : « Cinq vies précieuses ont été fauchées. La malchance s'est encore abattue sur la communauté de Ngoshe. Samedi matin, alors que ces agriculteurs innocents cherchaient simplement de quoi se nourrir dans leurs champs, des membres présumés de Boko Haram sont venus et les ont tués sans raison. »

Un agent de sécurité a indiqué que les victimes ont été enterrées selon les rites musulmans.