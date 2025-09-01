AFRIQUE
2 min de lecture
Des membres présumés de Boko Haram ont tué cinq paysans au Nigeria
Les agriculteurs travaillaient dans les champs près du village de Ngoshe lorsque les terroristes les ont attaqués.
Des membres présumés de Boko Haram ont tué cinq paysans au Nigeria
Il y a longtemps que Boko Haram sème le chaos au Nigeria et dans les pays voisins. / Reuters
1 septembre 2025

Dans la région de Gwoza, située dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, un événement tragique s'est produit lorsque des agriculteurs ont été tués par des individus soupçonnés d'appartenir à Boko Haram.

Un témoin sur place a confié à Business Day que les cinq agriculteurs ont été retrouvés égorgés par les assaillants.

Il a déclaré : « Cinq vies précieuses ont été fauchées. La malchance s'est encore abattue sur la communauté de Ngoshe. Samedi matin, alors que ces agriculteurs innocents cherchaient simplement de quoi se nourrir dans leurs champs, des membres présumés de Boko Haram sont venus et les ont tués sans raison. »

Un agent de sécurité a indiqué que les victimes ont été enterrées selon les rites musulmans.

Nos recommandations

En 2020, Boko Haram avait déjà tué plus de 70 cultivateurs de riz dans la région de Koshebe, également dans l'État de Borno, un massacre qui avait suscité une indignation mondiale.

Par ailleurs, des soldats de l'opération Hadin Kai ont éliminé au moins 12 membres d’un groupe terroriste proche de Daesh dans le même État de Borno.

Cette opération commando, qui s'est déroulée du 29 au 30 août, a été menée après une surveillance aérienne minutieuse de la zone, selon un officier de l'armée.

Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us