Moses Mwendwa s’est réveillé après une opération chirurgicale et, par réflexe, a cherché son écharpe pour le bras, une habitude qu’il avait prise depuis qu’il avait subi une blessure inattendue qui l’avait conduit à l’hôpital.

Sa main n’a rien trouvé. Puis, une réalisation terrifiante l’a frappé.

« Où est ma main ? » a crié Moses, sortant du lit en panique pour confronter l’équipe médicale de l’hôpital Kenyatta à Nairobi.

Quelques semaines plus tôt, cet étudiant de 22 ans en ingénierie logicielle célébrait le réveillon du Nouvel An dans son église locale, dans la capitale kenyane. Sa voix s’unissait au compte à rebours alors que « 2025 » s’affichait sur de grands écrans.

C’était une soirée mémorable. La nuit avait culminé dans une ambiance exaltante, et l’avenir semblait plein de promesses.

Moses ignorait ce qui allait suivre. À peine deux semaines plus tard, alors qu’il quittait l’église, le jeune homme a trébuché et est tombé dans les escaliers.

La blessure semblait anodine à ce moment-là, mais ce qui avait commencé comme une douleur supportable au bras gauche allait rapidement se transformer en une situation inimaginable.

Deux hôpitaux ont assuré à Moses que son bras blessé allait bien. Les radiographies ne montraient aucune fracture. Mais au troisième jour, une douleur insupportable, un gonflement et une décoloration inquiétante racontaient une autre histoire.

« Je voulais cuisiner, mais je ne pouvais pas. Je voulais laver mes vêtements, mais je ne pouvais pas », se souvient Moses, la voix tremblante en évoquant ces jours difficiles.

Sa mère l’a conduit en urgence à l’hôpital Kenyatta, où les médecins ont diagnostiqué un syndrome des loges, une condition menaçant sa vie, dans laquelle une pression interne croissante coupe la circulation sanguine.

L’amputation était la seule option pour lui sauver la vie, a déclaré l’équipe médicale.

Moses a été programmé pour deux opérations, espacées de cinq jours, bien qu’il ne le saurait qu’en se réveillant, désorienté, que sa vie avait changé de manière inimaginable.

Perdre sa main n’était que le début de l’épreuve de Moses. Bientôt, il allait vivre quelque chose qui défiait la logique : une douleur atroce dans un bras qui n’existait plus.

« Je disais à quelqu’un que je ressentais une douleur dans ma main, mais ils ne comprenaient pas », raconte-t-il à propos de cette torture quotidienne. « Cela me causait de terribles maux de tête. Souvent, il ne me restait rien d’autre à faire que pleurer. »

Les médecins savaient ce qu’ils affrontaient, mais l’agonie de Moses était difficile à concilier, même pour des professionnels chevronnés.

« Seul un amputé peut comprendre ce qu’est la douleur du membre fantôme. L’amputé ressent des sensations de douleur, de chaud, de froid, de toucher, etc., dans une partie de son corps qui n’existe plus », explique le Dr Benjamin Wabwire, chef du service de la chirurgie plastique et reconstructive à l’hôpital Kenyatta, à TRT Afrika.

Les médecins expliquent que la douleur fantôme est généralement causée par des fibres nerveuses sectionnées qui envoient des messages après une stimulation du moignon par des changements de température, des contacts, des mouvements ou des blessures. Le cerveau interprète cela comme une douleur.

Chemin vers la guérison

Alors qu’il se remettait physiquement, Moses a traversé les cycles habituels de dépression, de colère, de perte d’estime de soi et de regrets, parmi d’autres émotions.

« J’étais gaucher, j’utilisais ma main gauche pour écrire et presque tout le reste », dit-il. « La vie n’avait plus de sens pour moi. Oui, la douleur avait disparu, mais je n’avais plus ma main. J’avais beaucoup de questions sur la façon de recommencer à vivre ; certaines restent sans réponse à ce jour. »

Au milieu de cette souffrance, une lueur d’espoir est apparue lorsque Moses a été invité à participer au premier camp de Réinnervation Sensorielle Ciblée (RSC) de l’hôpital Kenyatta. S’il réussissait, il deviendrait le premier amputé au monde à subir une procédure de RSC transhumérale.

« C’était la première fois que quelqu’un réalisait une réinnervation sensorielle pour une amputation au-dessus de l’articulation du coude », révèle le Dr Wabwire à TRT Afrika.

La RSC, une technique chirurgicale avancée, redirige les nerfs d’un membre amputé vers la peau restante, créant une « carte sensorielle » qui permet au cerveau de percevoir le toucher, la température et la douleur comme s’ils provenaient du membre manquant.

Comme le cerveau conserve la mémoire de la carte de la main, l’impulsion sensorielle provenant de la peau du moignon s’enregistre dans le cerveau comme si elle venait de la partie amputée.

L’opération révolutionnaire de Moses a mobilisé une équipe de six chirurgiens, infirmiers et anesthésistes pendant sept heures. Ils ont su que la procédure était un succès lorsque le jeune homme a commencé à ressentir des sensations dans sa main fantôme.

« Je ne ressens plus de douleur, et mes pensées sont apaisées », confie un Moses soulagé à TRT Afrika.

Le Dr Wabwire explique qu’une fois que le nerf s’est reconnecté aux organes sensoriels de la peau, les faux messages (fantômes) qui étaient envoyés au cerveau ont cessé. « Cette réussite n’est pas seulement une avancée médicale ; c’est une restauration de dignité, de fonction et d’espoir. »

L’innovation porte l’espoir

Le directeur général de l’hôpital Kenyatta, le Dr Evanson N. Kamuri, affirme que cette opération réussie a encore renforcé la réputation de l’établissement en tant que leader régional et mondial en matière d’innovation médicale.

« Cette réussite démontre que des innovations de classe mondiale peuvent et se produisent au Kenya », ajoute le directeur des services chirurgicaux de l’hôpital, le Dr Kennedy Ondede.

Sept autres patients sont en attente pour subir la procédure, et l’hôpital prévoit de soutenir davantage d’amputés à travers le continent grâce à ses camps de RSC.

Pour Moses, la prochaine étape de son parcours de guérison implique une thérapie occupationnelle.

« À mesure que les nerfs rétablissent des connexions avec les récepteurs sensoriels de la peau, nous l’aiderons à cartographier la ‘nouvelle main’ sur son moignon afin qu’il associe le toucher à des points spécifiques de la main amputée, par exemple le petit doigt, le pouce ou la paume. De cette façon, il établira une carte de sa main sur le moignon », dixit le Dr Wabwire.

Ce processus devrait prendre entre quatre et six mois.

Une fois la carte sensorielle établie, il sera prêt pour une prothèse spéciale équipée de capteurs électriques capables de capter les impulsions nerveuses électriques dans la carte et de les transmettre à un avant-bras/aux doigts robotiques pour un meilleur contrôle prothétique intuitif.

Cela permettra un meilleur contrôle de la prothèse et une gestion de la douleur, un résultat qui change fondamentalement ce qui est possible pour les amputés grâce à la chirurgie plastique et reconstructive.

Avec un nouvel optimisme rappelant son enthousiasme lorsqu’il accueillait la nouvelle année, Moses se réjouit de vivre à nouveau la vie comme il le souhaite.

« Ressentir ma main manquante à nouveau après avoir cru qu’elle était partie pour toujours — ce n’est pas seulement de la médecine, c’est de la magie », confie-t-il à TRT Afrika.