La République démocratique du Congo et les rebelles du M23 se sont engagés mercredi, dans des communiqués publiés à l'issue de pourparlers au Qatar, à œuvrer en faveur de la paix après la recrudescence des violences en janvier, suscitant la crainte d'une guerre régionale plus étendue.

Leur accord sur le texte a fait naître une lueur d'espoir que le dernier cycle de violence pourrait s'atténuer.

Toutefois, des sources au sein des deux délégations ont exprimé leur frustration quant au rythme des négociations.

TRT Global - Kagame exhorte le Congo à négocier avec les rebelles du M23 Le M23 est le plus important de la centaine de groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, une région riche en minerais, proche de la frontière avec le Rwanda. 🔗

Les deux parties ont publié séparément la même déclaration après le départ de leurs délégations du Qatar en début de semaine, à l'issue de plus d'une semaine de discussions.

Respect des engagements

Les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, d'un rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation, et appellent les communautés locales à respecter ces engagements.

Le communiqué qualifie leurs discussions de "franches et constructives", mais il n'est pas précisé si et quand un nouveau cycle de négociations aura lieu.

Le groupe rebelle M23 a réalisé une avancée sans précédent depuis janvier, s'emparant des deux plus grandes villes de l'est du Congo lors d'un assaut qui a fait des milliers de morts et fait craindre une guerre régionale.

TRT Global - RDC : Le M23 renonce à des pourparlers de paix de Luanda en raison de sanctions De sa part, Kinshasa a confirmé sa présence malgré l’absence annoncée du groupe rebelle M23. 🔗

La dernière initiative de paix du Qatar intervient après que l'État du Golfe a réussi à négocier une rencontre surprise le mois dernier entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Les deux dirigeants ont appelé à un cessez-le-feu à l'issue de la rencontre.

Cette rencontre a apparemment ouvert la voie à des pourparlers directs entre le Congo et le M23. Le Congo avait longtemps rejeté l'idée d'organiser des discussions avec le M23, le qualifiant de groupe terroriste.