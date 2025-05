Cette trêve est entrée en vigueur le 19 janvier, faisant taire les armes après quinze mois d'une guerre israélienne sanglante contre les Palestiniens. L'accord de cessez-le-feu comprend trois phases d'une durée de 42 jours chacune.

Lors de la première phase, au cours de laquelle le cessez-le-feu s'est retrouvé plusieurs fois au bord de la rupture, le mouvement palestinien a libéré 25 otages détenus dans la bande de Gaza et à rendu les corps de huit autres à Israël, qui en échange a libéré environ 1.800 détenus palestiniens.

La deuxième phase de cette trêve fragile, arrachée par les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte après des mois de négociations ardues, doit en principe commencer dimanche et permettre la libération des derniers otages du Hamas et de plusieurs centaines de Palestiniens incarcérés en Israël.

Une troisième phase devrait être consacrée à la reconstruction du territoire palestinien, un chantier estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a envoyé jeudi des émissaires au Caire pour discuter de la deuxième phase avec les négociateurs égyptiens, qataris et américains, devait tenir vendredi soir une réunion avec des responsables de la sécurité, selon les médias israéliens.

"Les parties concernées ont entamé des discussions intensives pour examiner les prochaines phases de l'accord de trêve, dans le cadre des efforts continus pour garantir la mise en œuvre des accords précédemment convenus", avait annoncé jeudi le gouvernement égyptien.

Mais samedi matin, aucun signe de consensus ou de présence d'une délégation du Hamas dans la capitale égyptienne n'est perceptible.

Des experts estiment que la première phase sera probablement prolongée, car c'est le scénario privilégié par Israël, qui est en position de force selon eux.

Prolongation automatique

L'accord comporte une clause qui prolongerait automatiquement la première phase tant que les négociations pour la deuxième sont en cours.

Le Hamas, de son côté, a appelé à une pression mondiale sur Israël "pour entrer immédiatement dans la deuxième phase de l'accord sans aucun retard". Le mouvement, qui a subi de lourdes pertes pendant la guerre, a réaffirmé "son engagement total à mettre en œuvre toutes les dispositions de l'accord dans toutes ses phases et détails".

Sur les 251 otages capturés lors de l'attaque du Hamas, 58 se trouvent encore à Gaza, dont 34 sont morts, selon l'armée israélienne.

"L'accord sur le cessez-le-feu et la libération des otages israéliens doit tenir. Les jours qui viennent sont essentiels. Les différentes parties ne doivent reculer devant aucun effort pour éviter la rupture de cet accord", a déclaré vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Les négociations sur la deuxième phase s'annoncent ardues. Israël exige que Gaza soit complètement démilitarisée et le Hamas éliminé. Ce dernier, qui a pris le pouvoir dans le territoire en 2007, insiste pour y rester.

Benjamin Netanyahu est aussi sous la pression de ses alliés d'extrême droite au gouvernement qui s'opposent à la fin de la guerre.

Les 42 premiers jours de trêve ont permis à l'aide humanitaire d'affluer dans la bande de Gaza, où plus de 69% des bâtiments ont été endommagés ou détruits, et où presque toute la population a été déplacée et vit dans des conditions catastrophiques, manquant de vivres, d'eau potable et de médicaments.

Les tractations autour de la trêve coïncident avec le début samedi du ramadan, le mois du jeûne musulman. Parmi les décombres d'un quartier dévasté par la guerre de Khan Younès, dans le sud de Gaza, des habitants ont suspendu des lanternes traditionnelles, et les fidèles ont accompli la prière nocturne, appelée Tarawih, dans les mosquées du territoire.

L’offensive israélienne meurtrière à Gaza a tué au moins 48.319 Palestiniens, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé, jugées fiables par l'ONU.