Par Yousra Samir Imran

Lorsqu'une femme musulmane est assassinée en Europe, cela fait rarement la une des journaux. Par exemple, j'ai appris le meurtre de Rahma Ayad, une infirmière algérienne de 26 ans vivant et travaillant en Allemagne, uniquement via un compte Instagram dédié à la justice sociale, et non par les médias traditionnels. Le matin du 4 juillet, Ayad a été poignardée à mort par un Allemand résidant dans son immeuble.

En cherchant davantage d'informations, seuls TRT World et quelques autres médias panarabes avaient couvert ce crime monstrueux. Malgré la gravité des faits, les médias européens traditionnels ont largement ignoré l'affaire. De nombreux Arabes et musulmans vivant en Europe suivront de près les actions des autorités allemandes.

Reconnaîtront-elles ouvertement la nature raciste et religieuse de cet homicide ? La famille d’Ayad a déclaré que le suspect, âgé de 31 ans, l’avait harcelée avant son meurtre, notamment par des insultes verbales concernant son hijab et ses origines arabes.

Comme c'est souvent le cas lorsque des hommes blancs commettent des meurtres, les médias occidentaux excuseront-ils le tueur en attribuant ses actes à une maladie mentale ? Une étude américaine de 2018 a révélé que 95 % des tireurs de masse blancs étaient plus susceptibles d’être décrits de manière empathique et présentés comme mentalement malades, comparés aux tireurs noirs. Comme l’a exprimé un manifestant lors d’un rassemblement près du domicile d’Ayad, interviewé par Al Araby TV : « Si le tueur avait été musulman et la victime allemande, cela aurait fait la une partout. »

La vérité est que l'Allemagne a un sérieux problème d'islamophobie, qui coûte déjà la vie à des femmes musulmanes visibles comme Rahma Ayad. CLAIM, une alliance allemande surveillant les crimes haineux anti-musulmans, a récemment rapporté une augmentation de 60 % des incidents, avec une moyenne de huit incidents par jour en 2024.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois qu’une femme musulmane est assassinée en Allemagne pour avoir porté le hijab. En 2009, Marwa El-Sherbini, âgée de 31 ans, a été poignardée à mort dans un tribunal allemand par l’homme contre lequel elle témoignait pour des propos offensants sur sa foi et son hijab. Dans son pays natal, l’Égypte, elle est devenue emblématique sous le nom de « martyre du hijab ». Son cas a suscité l’indignation dans le monde arabe et parmi les musulmans à l’échelle mondiale, en raison du silence médiatique flagrant en Europe.

Depuis les horribles fusillades d’extrême droite dans deux bars à chicha à Hanau en 2020, qui ont coûté la vie à neuf musulmans, les incidents de haine anti-musulmans en Allemagne sont en hausse. En 2022, l’organisation CLAIM a enregistré 898 incidents de ce type, contre 732 signalés par le ministère allemand de l’Intérieur en 2021. Ce chiffre a presque doublé pour atteindre 1 926 en 2023 et a grimpé à 3 080 en 2024. Cette augmentation marquée, notamment entre 2022 et 2024, a été liée aux événements du 7 octobre 2023.

Cette tendance à la hausse correspond également à la montée des partis politiques d’extrême droite tels que l’AfD, le deuxième plus grand parti d’Allemagne, qui déclare ouvertement que l’islam est étranger au pays et que le hijab et le niqab n’ont pas leur place en Allemagne.

À la fin de 2023, l’ancienne ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a admis que le pays avait un problème d’islamophobie et a déclaré que la moitié des Allemands partageaient des opinions anti-musulmanes. Les musulmans allemands affirment que l’islamophobie est une réalité quotidienne et que les politiciens expriment ouvertement des opinions anti-musulmanes, tant dans les parlements régionaux qu’au Bundestag.

Les principaux responsables sont les députés d’extrême droite allemands, comme Beatrix von Storch, vice-présidente de l’AfD et membre du Bundestag, qui a un jour qualifié les immigrants musulmans de « hordes barbares de violeurs en bande ». Lorsque l’islamophobie est propagée par des politiciens élus, est-il surprenant que des hommes allemands se sentent encouragés à assassiner des femmes musulmanes, ou que le meurtre d’Ayad ait été si peu médiatisé et ait reçu si peu de sympathie en dehors des communautés arabes et musulmanes ?

Le hijab comme cible

Les femmes musulmanes portant le hijab, qui sont les plus visibles dans leur « musulmanité », subissent le poids des crimes haineux anti-musulmans en Allemagne. CLAIM a récemment rapporté que 71 % des incidents anti-musulmans en 2024 visaient des femmes musulmanes, en particulier celles portant le hijab.

Les crimes haineux anti-musulmans en Allemagne deviennent également plus violents : l’année dernière, l’alliance a documenté deux meurtres, trois tentatives de meurtre ou blessures graves, et 198 cas de coups et blessures. L’année dernière, une femme musulmane à Berlin a été poussée sur les rails d’un train après avoir été interrogée sur son appartenance supposée au Hamas. CLAIM affirme que les autorités allemandes négligent souvent les incidents de crimes haineux anti-musulmans.

Ce qui est inquiétant, c’est que les femmes musulmanes en Allemagne sont rarement reconnues comme des victimes. Au lieu de cela, elles sont fréquemment présentées comme le problème, renforçant un cycle de blâme des victimes. Au niveau sociétal, le hijab est perçu comme une menace pour l’ordre social et la culture homogène du pays. Les Allemands le considèrent en décalage avec leur culture. Il est devenu un rappel visible et symbolique du sentiment anti-immigration et anti-réfugiés en Allemagne. Dans le cas d’Ayad, son hijab est devenu une cible visible la marquant pour la haine.

Sur le plan juridique, la position de l’Allemagne sur le hijab est très confuse. Le système judiciaire du pays semble osciller constamment sur les interdictions du hijab, avec des lois sur la « neutralité » permettant aux employeurs d’interdire à leurs employés musulmans de porter le hijab dans certains cas et pas dans d’autres, et avec certaines professions d’État ayant levé l’interdiction du hijab, comme les enseignants, tandis que d’autres, comme les juges, la maintiennent.

Étant donné que l’Allemagne est une république fédérale, les interdictions du hijab diffèrent d’un État à l’autre, mais une chose est claire : depuis la fin des années 1990, il y a eu de multiples tentatives, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral, pour interdire le hijab.

Dans un pays qui considère la femme musulmane comme le problème et non comme la victime, je me demande comment le meurtre d’Ayad sera perçu par le gouvernement allemand. Considéreront-ils son meurtrier comme le problème ou le hijab ?

Depuis des années, des pays de l’UE comme la France, la Belgique, l’Autriche, l’Espagne, le Luxembourg et l’Allemagne tentent d’utiliser tous les prétextes possibles pour imposer des interdictions nationales du hijab, en affirmant que ces interdictions éradiqueront l’oppression des femmes musulmanes forcées de le porter, ou en suggérant que ces interdictions garantiront la sécurité du public en général.

Je ne serais pas surpris qu’un pays européen comme l’Allemagne affirme qu’une interdiction du hijab protégerait les femmes musulmanes de la violence, même si cette violence est perpétrée par des hommes allemands blancs. La manière dont le meurtrier d’Ayad sera jugé et condamné par les tribunaux allemands, et la manière dont il sera présenté par les médias nationaux et internationaux, seront très révélatrices.

Les tribunaux allemands reconnaîtront-ils son meurtre pour ce qu’il est – le plus haut niveau de crime haineux anti-musulman ? Et le chancelier Friedrich Merz fera-t-il une déclaration sur l’engagement du pays à lutter contre la montée des sentiments anti-musulmans ? Ou bien la mort d’Ayad sera-t-elle balayée sous le tapis et rapidement oubliée, tandis que les politiciens allemands continueront leur rhétorique sur la « menace musulmane » ?

Seul le temps dira si justice sera rendue ou si la mort d’Ayad deviendra une statistique oubliée dans la crise croissante de l’islamophobie en Allemagne.

Avertissement : Les opinions exprimées par l’auteur ne reflètent pas nécessairement celles de TRT Afrika.