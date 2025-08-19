Dans une tribune publiée à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, le président turc a mis en avant la diplomatie humanitaire de la Turquie ainsi que son partenariat solide avec l’Espagne.
Parue ce mardi dans le quotidien El País, cette tribune intitulée “La compassion au-delà des frontières : l’Alliance des civilisations et la diplomatie humanitaire” aborde les crises humanitaires mondiales, les efforts de la Turquie pour y répondre et les objectifs communs qu’elle partage avec l’Espagne.
“Aujourd’hui, la dure réalité à laquelle nous faisons face en cette Journée mondiale de l’aide humanitaire est que plus de 300 millions de personnes n’ont pas accès à leurs besoins humanitaires les plus élémentaires. C’est une vérité qui trouble la conscience de l’humanité et qui appelle le monde entier à agir avec responsabilité”, a écrit Erdogan.
Il a rappelé que la Turquie a déjà fourni “plus de 101.000 tonnes d’aide humanitaire à Gaza” et mené “une mobilisation humanitaire d’une valeur de plus de 40 millions de dollars en soutien à l’UNRWA”, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.
“Deux nations amies et des alliées fidèles”
Soulignant que l’aide humanitaire représente la forme la plus noble de diplomatie, née d’un profond sentiment d’empathie et d’humanité, Erdogan a insisté sur l’unité entre la Turquie et l’Espagne dans le traitement des questions humanitaires “en tant que deux nations amies et alliées fidèles”.
“L’esprit de solidarité unit les deux peuples dans un lien profond qui transcende les frontières géographiques. Nous sommes convaincus que, grâce à une collaboration fondée sur ces principes communs, nous établirons un monde plus juste, centré sur l’humanité et ses valeurs”, a-t-il affirmé.
Le président turc a également salué le soutien sincère de l’Espagne au processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, ainsi que le 20ᵉ anniversaire de l’Alliance des civilisations – une initiative onusienne co-signée par Erdogan et l’ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero.
“Notre reconnaissance de la diversité comme source de richesse plutôt que de conflit offre un message d’espoir et de solidarité aux peuples opprimés en ces temps de crise mondiale”, a-t-il ajouté.