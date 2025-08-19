TURQUIE
2 min de lecture
Erdogan appelle à agir face aux crises humanitaires et salue l'alliance avec l'Espagne
"Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, plus de 300 millions de personnes restent privées de leurs besoins les plus élémentaires", écrit Recep Tayyip Erdogan dans les colonnes du quotidien espagnol, El País.
Erdogan appelle à agir face aux crises humanitaires et salue l'alliance avec l'Espagne
Plus de 101 000 tonnes d’aide humanitaire turque déjà acheminées à Gaza, a rappelé Erdoğan. / Reuters
il y a 15 heures

Dans une tribune publiée à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, le président turc a mis en avant la diplomatie humanitaire de la Turquie ainsi que son partenariat solide avec l’Espagne.

Parue ce mardi dans le quotidien El País, cette tribune intitulée “La compassion au-delà des frontières : l’Alliance des civilisations et la diplomatie humanitaire” aborde les crises humanitaires mondiales, les efforts de la Turquie pour y répondre et les objectifs communs qu’elle partage avec l’Espagne.

“Aujourd’hui, la dure réalité à laquelle nous faisons face en cette Journée mondiale de l’aide humanitaire est que plus de 300 millions de personnes n’ont pas accès à leurs besoins humanitaires les plus élémentaires. C’est une vérité qui trouble la conscience de l’humanité et qui appelle le monde entier à agir avec responsabilité”, a écrit Erdogan.

Il a rappelé que la Turquie a déjà fourni “plus de 101.000 tonnes d’aide humanitaire à Gaza” et mené “une mobilisation humanitaire d’une valeur de plus de 40 millions de dollars en soutien à l’UNRWA”, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.

“Deux nations amies et des alliées fidèles”

Nos recommandations

Soulignant que l’aide humanitaire représente la forme la plus noble de diplomatie, née d’un profond sentiment d’empathie et d’humanité, Erdogan a insisté sur l’unité entre la Turquie et l’Espagne dans le traitement des questions humanitaires “en tant que deux nations amies et alliées fidèles”.

“L’esprit de solidarité unit les deux peuples dans un lien profond qui transcende les frontières géographiques. Nous sommes convaincus que, grâce à une collaboration fondée sur ces principes communs, nous établirons un monde plus juste, centré sur l’humanité et ses valeurs”, a-t-il affirmé.

Le président turc a également salué le soutien sincère de l’Espagne au processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, ainsi que le 20ᵉ anniversaire de l’Alliance des civilisations – une initiative onusienne co-signée par Erdogan et l’ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero.

“Notre reconnaissance de la diversité comme source de richesse plutôt que de conflit offre un message d’espoir et de solidarité aux peuples opprimés en ces temps de crise mondiale”, a-t-il ajouté.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Français
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us