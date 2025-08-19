Dans une tribune publiée à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, le président turc a mis en avant la diplomatie humanitaire de la Turquie ainsi que son partenariat solide avec l’Espagne.

Parue ce mardi dans le quotidien El País, cette tribune intitulée “La compassion au-delà des frontières : l’Alliance des civilisations et la diplomatie humanitaire” aborde les crises humanitaires mondiales, les efforts de la Turquie pour y répondre et les objectifs communs qu’elle partage avec l’Espagne.

“Aujourd’hui, la dure réalité à laquelle nous faisons face en cette Journée mondiale de l’aide humanitaire est que plus de 300 millions de personnes n’ont pas accès à leurs besoins humanitaires les plus élémentaires. C’est une vérité qui trouble la conscience de l’humanité et qui appelle le monde entier à agir avec responsabilité”, a écrit Erdogan.

Il a rappelé que la Turquie a déjà fourni “plus de 101.000 tonnes d’aide humanitaire à Gaza” et mené “une mobilisation humanitaire d’une valeur de plus de 40 millions de dollars en soutien à l’UNRWA”, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.

“Deux nations amies et des alliées fidèles”