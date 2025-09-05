AFRIQUE
2 min de lecture
Ghana : Des affrontements communautaires dans le nord font 31 morts et déplacent 48 000 personnes
Le conflit a éclaté lorsque le chef local a vendu une parcelle de terrain à un promoteur privé sans le consentement de la communauté. Des milliers de personnes ont fui vers la Côte d'Ivoire.
Ghana : Des affrontements communautaires dans le nord font 31 morts et déplacent 48 000 personnes
700 militaires et policiers ont été déployés et un couvre-feu a été instauré. / Getty Images
5 septembre 2025

Des affrontements communautaires dans le nord du Ghana, qui ont éclaté à la fin du mois dernier, ont fait au moins 31 morts et déplacé près de 50 000 personnes, ont déclaré des responsables jeudi, avec plus de 13 000 personnes ayant fui vers la Côte d'Ivoire.

La violence dans la région de la Savane au Ghana a commencé le 24 août dans le village de Gbiniyiri, près de la frontière ivoirienne, à la suite d'un conflit foncier croissant qui a touché une douzaine de communautés.

Le conflit a éclaté lorsque le chef local a vendu une parcelle de terrain à un promoteur privé sans le consentement de la communauté. Lorsque le promoteur a tenté d'accéder au terrain pour commencer les travaux, les habitants ont résisté violemment.

La frustration a atteint son paroxysme lorsque le palais du chef a été incendié.

Femmes et enfants les plus touchés

Le ministre de l'Intérieur, Mubarak Muntaka, a déclaré jeudi lors d'une interview radio que 13 253 Ghanéens avaient traversé en Côte d'Ivoire, citant des chiffres des autorités ivoiriennes.

Philippe Hien, président du conseil régional de Bounkani, a indiqué à l'AFP que « 13 000 personnes sont arrivées dans 17 villages » de la région, qui accueille déjà 30 000 réfugiés du Burkina Faso.

Nos recommandations

L'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana (NADMO) a déclaré qu'environ 48 000 personnes avaient été contraintes de quitter leurs foyers, principalement des femmes et des enfants.

« Depuis cinq jours, nous n'avons pas eu d'attaques », a déclaré Zakaria Mahama, directeur régional de la NADMO pour la région de la Savane, à l'AFP, ajoutant que de nombreux déplacés commencent à rentrer chez eux.

Retour progressif au calme

Mahama et Muntaka ont tous deux confirmé le bilan de 31 morts.

Sur le plan sécuritaire, Muntaka a indiqué que plus de 700 militaires et policiers avaient été déployés et qu'un couvre-feu avait été instauré.

Le ministre régional de la Savane, Salisu Bi-Awuribe, a déclaré que le calme revenait progressivement alors que les chefs et les anciens travaillent avec les forces de sécurité pour prévenir de nouveaux affrontements.

Un comité d'enquête est en cours de création avec des chefs traditionnels et le Conseil national de la paix pour examiner les causes et promouvoir la réconciliation.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us