Des affrontements communautaires dans le nord du Ghana, qui ont éclaté à la fin du mois dernier, ont fait au moins 31 morts et déplacé près de 50 000 personnes, ont déclaré des responsables jeudi, avec plus de 13 000 personnes ayant fui vers la Côte d'Ivoire.

La violence dans la région de la Savane au Ghana a commencé le 24 août dans le village de Gbiniyiri, près de la frontière ivoirienne, à la suite d'un conflit foncier croissant qui a touché une douzaine de communautés.

Le conflit a éclaté lorsque le chef local a vendu une parcelle de terrain à un promoteur privé sans le consentement de la communauté. Lorsque le promoteur a tenté d'accéder au terrain pour commencer les travaux, les habitants ont résisté violemment.

La frustration a atteint son paroxysme lorsque le palais du chef a été incendié.

Femmes et enfants les plus touchés

Le ministre de l'Intérieur, Mubarak Muntaka, a déclaré jeudi lors d'une interview radio que 13 253 Ghanéens avaient traversé en Côte d'Ivoire, citant des chiffres des autorités ivoiriennes.

Philippe Hien, président du conseil régional de Bounkani, a indiqué à l'AFP que « 13 000 personnes sont arrivées dans 17 villages » de la région, qui accueille déjà 30 000 réfugiés du Burkina Faso.