Dans le contexte de l'escalade à Gaza et de l'impasse politique persistante, le Royaume-Uni laisse entendre un possible changement de politique concernant la reconnaissance d'un État palestinien.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré dans une interview que son gouvernement envisageait une telle démarche, précisant que cela dépendrait du contexte diplomatique approprié – notamment en lien avec la possibilité d'un futur accord de paix.

Selon le rapport, la position du Royaume-Uni se rapproche de celle de la France, qui a récemment exprimé un soutien clair à la reconnaissance de la Palestine, à condition que le processus de paix progresse.

RELATED TRT Global - Le président tunisien Saied montre des images d'enfants affamés de Gaza à l'envoyé de Trump

L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont également pris des mesures similaires, et l'initiative britannique s'inscrit dans une tendance vers un consensus plus large en Europe.

En Israël, cette initiative britannique suscite des inquiétudes. Des responsables politiques à Jérusalem ont exprimé leur crainte qu'une telle reconnaissance ne renforce les efforts diplomatiques palestiniens sur la scène internationale – à un moment où Israël poursuit ses opérations militaires à Gaza et affirme qu'une solution politique ne peut être envisagée sous le feu.

Cependant, le gouvernement britannique a souligné que toute reconnaissance future serait effectuée en coordination avec ses alliés régionaux et internationaux.