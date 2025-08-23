Par Kevin Phillips Momanyi

En passant près de son atelier de couture, il serait difficile de deviner que le propriétaire de cet espace fait face à un défi visuel.

« Je travaille dans ce domaine depuis 34 ans maintenant, et c'est le seul métier que je connaisse vraiment », a déclaré Charles Kibe Mwangi, tailleur malvoyant, à TRT Afrika.

Alors que le monde devenait sombre devant ses yeux, Charles s'est tourné vers sa canne, son fidèle compagnon et son seul soutien lorsqu'il se déplace d'un endroit à un autre.

Cependant, il n'a jamais laissé son handicap devenir un obstacle à son activité quotidienne de couture, qui lui permet de subvenir à ses besoins.

Selon Mwangi, c'est une simple baguette qui l'a encouragé à poursuivre son métier de tailleur malgré la perte de sa vue.

Cette même baguette lui a permis d'enfiler le fil dans une machine à coudre complexe, une tâche qu'il ne pouvait pas accomplir auparavant.

« Cette baguette a complètement transformé ma vie », confie Mwangi avec douceur, en sortant la baguette qu'il garde derrière son oreille gauche.

Chaque jour, en tenant cette baguette entre ses doigts, il trouve le courage et la conviction qu'il peut commencer son travail avec assurance.

Pour mieux comprendre son mètre de couture, Mwangi a demandé à un ami de marquer les centimètres de un à soixante en utilisant des points en braille.