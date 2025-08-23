Par Kevin Phillips Momanyi
En passant près de son atelier de couture, il serait difficile de deviner que le propriétaire de cet espace fait face à un défi visuel.
« Je travaille dans ce domaine depuis 34 ans maintenant, et c'est le seul métier que je connaisse vraiment », a déclaré Charles Kibe Mwangi, tailleur malvoyant, à TRT Afrika.
Alors que le monde devenait sombre devant ses yeux, Charles s'est tourné vers sa canne, son fidèle compagnon et son seul soutien lorsqu'il se déplace d'un endroit à un autre.
Cependant, il n'a jamais laissé son handicap devenir un obstacle à son activité quotidienne de couture, qui lui permet de subvenir à ses besoins.
Selon Mwangi, c'est une simple baguette qui l'a encouragé à poursuivre son métier de tailleur malgré la perte de sa vue.
Cette même baguette lui a permis d'enfiler le fil dans une machine à coudre complexe, une tâche qu'il ne pouvait pas accomplir auparavant.
« Cette baguette a complètement transformé ma vie », confie Mwangi avec douceur, en sortant la baguette qu'il garde derrière son oreille gauche.
Chaque jour, en tenant cette baguette entre ses doigts, il trouve le courage et la conviction qu'il peut commencer son travail avec assurance.
Pour mieux comprendre son mètre de couture, Mwangi a demandé à un ami de marquer les centimètres de un à soixante en utilisant des points en braille.
« La couture exige des mesures précises et exactes », explique-t-il avec confiance, un large sourire illuminant son visage.
« Si quelqu'un dit que son pantalon doit mesurer 12 pouces, il doit mesurer exactement 12 pouces. Je me suis perfectionné dans ce domaine au fil des années, et tous les vêtements que je couds respectent les mesures demandées par mes clients. »
Ses clients l'aident en identifiant les couleurs des tissus et des fils.
« Je connais Kibe depuis longtemps, depuis que mes enfants étaient petits. Mon plus jeune enfant a maintenant 32 ans. Il a cousu des vêtements pour mes enfants, et maintenant il en fait pour mes petits-enfants », raconte Margaret Gathecha, une cliente fidèle.
Kibe reconnaît qu'il a perdu certains clients après être devenu malvoyant, mais les nouvelles techniques qu'il a adoptées lui ont permis de maintenir son activité tout en s'assurant que ses clients soient satisfaits de chaque pièce qu'il confectionne.
Comme il le raconte, il a perdu la vue en 2014 après avoir souffert de trachome, une maladie qui affecte la cornée de l'œil. Il est devenu complètement aveugle en 2017.
Mwangi garde l'espoir qu'un jour Dieu lui rendra la vue, afin qu'il puisse voir le visage de ses enfants adultes et constater leurs changements après tant d'années.
« J'aimerais voir mes enfants, même si je n'ai pas de souvenirs de leurs visages. Si Dieu veut que je voie à nouveau, ce serait mon plus grand rêve. Je veux tellement voir leurs visages. »
Malgré les nombreux défis auxquels il est confronté, il refuse d'imaginer un avenir où il marcherait dans les rues avec un bol pour demander l'aumône.
« Je n'ai jamais envisagé de mendier dans les rues », affirme-t-il.
« Je crois en mon métier, c'est ce qui me soutient, moi et ma famille. Je continuerai à travailler, et si quelqu'un souhaite m'aider, il peut le faire à travers le travail que je fais ici. »