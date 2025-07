Les héritages se construisent à travers l'accumulation régulière de choix effectués sur des décennies, la constance du caractère et de l'objectif, ainsi que la volonté de supporter le poids des attentes.

Telles furent les empreintes laissées par le défunt président nigérian Muhammadu Buhari, qui a été inhumé dans sa ville natale de Daura mardi, deux jours après son décès à Londres à l'âge de 82 ans.

En tant que l'une des figures politiques les plus durables du Nigeria, le parcours de Buhari, de commandant militaire à leader démocratiquement élu, illustre à la fois les complexités et les possibilités de la gouvernance dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Débuts militaires

Il a fait irruption sur la scène nationale à la fin de décembre 1983 en tant que leader militaire charismatique et redoutable, passant d'une carrière distinguée dans l'armée à la direction du pays lors d'une période de défis nationaux importants.

Son gouvernement militaire avait pour mission de s'attaquer aux problèmes profondément enracinés de corruption et d'instabilité économique qui avaient marqué l'administration civile précédente, renversée par un coup d'État.

Trois décennies plus tard, en 2015, le retour de Buhari au pouvoir lors d'une autre période turbulente marquée par l'insécurité et l'instabilité économique a marqué une transformation personnelle remarquable, passant de dirigeant militaire à président démocratiquement élu.

Le chemin vers le leadership civil fut une histoire de persévérance, Buhari ayant perdu trois élections générales avant de finalement remporter la victoire. Aux yeux de beaucoup, cela l'a établi comme un démocrate engagé respectant le processus électoral.

« À toutes les étapes, les avatars militaires et politiques de Buhari ont constamment été confrontés à des circonstances éprouvantes », explique Abdullahi Yalwa, enseignant au polytechnique Abubakar Tatari Ali à Bauchi, à TRT Afrika.

L'administration civile de Buhari a donné la priorité à la lutte contre les activités terroristes violentes de Boko Haram, qui sévissaient dans le nord-est du Nigeria depuis 2009.

Son gouvernement a accompli des progrès significatifs dans ce conflit, récupérant des territoires nigérians précédemment occupés par les terroristes et sauvant plus de 100 des près de 300 lycéennes de Chibok enlevées en 2014. Il a également mobilisé une alliance régionale contre l'infiltration terroriste dans la région du lac Tchad, avec des efforts collaboratifs de contre-terrorisme qui ont contribué à inverser la tendance du conflit violent.

Cependant, vers la fin de ses deux mandats, le Nigeria a connu une recrudescence des enlèvements contre rançon par des bandits armés et des gangs criminels, en particulier dans la région nord-ouest. Ces gangs constituent encore aujourd'hui une menace pour la sécurité nationale.

Éloges de ses pairs

Le président Bola Ahmed Tinubu a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, saluant ce qu'il a décrit comme « un engagement indéfectible » envers l'unité du Nigeria et sa fermeté face aux défis tout au long de sa vie.

L'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo a souligné comment le leadership de Buhari avait eu un impact au-delà des frontières du Nigeria, notamment ses efforts pour assurer la sécurité régionale et renforcer la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

De nombreux analystes considèrent la position inébranlable de Buhari contre la corruption dans la fonction publique comme la pierre angulaire de son identité politique. De la période de campagne à son administration, Buhari a constamment rappelé aux Nigérians que lutter contre la corruption revenait à sauver le pays avec son slogan : « Si nous ne tuons pas la corruption, la corruption tuera le Nigeria ».

Ses initiatives anti-corruption ont conduit à des condamnations de haut niveau et à l'emprisonnement de plusieurs politiciens et fonctionnaires. Bien que sa décision de gracier certains anciens gouverneurs condamnés ait soulevé des questions sur la cohérence, l'agenda anti-corruption de Buhari n'a jamais été mis en doute.

Son gouvernement a également réussi à récupérer des milliards de dollars volés et cachés dans des pays européens. Cet engagement à combattre la fraude et le détournement de fonds publics est resté le thème central de sa carrière politique.

En tant que leader, rien n'a mis Buhari à l'épreuve plus que le défi de naviguer dans des vents économiques contraires, en particulier le changement dramatique du paysage financier mondial avec l'apparition de la pandémie en 2020, qui a entraîné une chute des prix du pétrole à l'échelle mondiale.

Le discours de Buhari à la nation le 29 mars 2020 a encapsulé la manière dont il a supervisé la réponse du gouvernement à la baisse des revenus, au blocage des projets de développement et à la disparition des moyens de subsistance du jour au lendemain.

« Dans la lutte du Nigeria contre le COVID-19, il n'y a pas de réaction excessive ou insuffisante. Tout est question de réaction appropriée par les bonnes agences et les experts formés », a-t-il déclaré, promettant de faire tout ce qui était nécessaire pour aider le pays à se remettre de la crise.

Certains analystes et critiques suggèrent que la mauvaise santé du président, en particulier à partir de 2016, a causé une perte de dynamisme notable, entravant le rythme de la gouvernance et des réformes.

Héritage personnel

Au-delà des réalisations politiques en tant que président, les qualités de tête et de cœur de Buhari ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage politique nigérian.

Avant de se lancer en politique, Muhammadu Buhari a dirigé le Fonds fiduciaire pétrolier du Nigeria (PTF) de 1994 à 1999. Pendant son mandat, le PTF, un organisme créé pour gérer et canaliser les revenus pétroliers vers des projets de développement, a réhabilité environ 12 000 km d'autoroutes fédérales à travers le pays et entre 25 et 100 km de routes urbaines dans les grandes villes.

Le PTF a été salué pour sa transparence, publiant des comptes annuels – une pratique rare au Nigeria à l'époque – et menant une transformation massive des secteurs de la santé et de l'éducation ainsi que de l'approvisionnement alimentaire.

Son héritage de principe, d'intégrité, d'honnêteté et de discipline a été largement salué tant au Nigeria qu'à l'étranger, y compris par certains critiques.

Pour beaucoup, ces qualités représentaient une rupture significative avec les profils de plusieurs politiciens de haut niveau.

L'ancien président Olusegun Obasanjo a reconnu l'intégrité de Buhari et son désir sincère d'améliorer la vie des Nigérians, tandis que l'ancien vice-président Atiku Abubakar – malgré leurs différences politiques – a salué son dévouement au service public et ses efforts pour stabiliser la nation en période de crise.

Yalwa considère les convictions idéologiques et morales de Buhari comme sa marque de fabrique. « C'était un camarade intrépide et incorruptible qui cherchait à suivre l'état de droit malgré les contraintes », confie-t-il à TRT Afrika.

La reconnaissance par le président Tinubu de Buhari comme une lumière contemporaine de la vie publique nigériane est probablement l'hommage le plus approprié à quelqu'un qui est passé de dirigeant militaire à une fonction démocratique grâce à sa persévérance.

Commandant militaire, ministre, chef de parastatal, leader de l'opposition et, finalement, président démocratiquement élu – la position de Buhari en tant qu'acteur de premier plan dans la politique nigériane pendant un demi-siècle sera difficile à égaler.