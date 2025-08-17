AFFAIRES ET TECHNOLOGIE
La plateforme, développée sous la direction de la Fondation T3, attire l'attention pour offrir une expérience de médias sociaux propre et sécurisée.
« NSosyal, la plateforme la plus populaire de Turquie, a dépassé le million d'utilisateurs », a déclaré Selçuk Bayraktar. / AA
17 août 2025

La plateforme de médias sociaux turque, Next Sosyal, a dépassé le cap d'un million d'utilisateurs, a annoncé samedi le président du conseil exécutif de TEKNOFEST et du conseil d'administration de la Fondation de l'Équipe Technologique de Turquie sur son compte.

« La plateforme la plus sociale de Türkiye, NSosyal, a dépassé un million d'utilisateurs », a déclaré Selcuk Bayraktar.

Bayraktar a également annoncé qu'un tirage au sort serait organisé pour les publications effectuées sur la plateforme #NSosyal avec le hashtag #NSosyalBenim jusqu'au 22 août.

Les participants pourront remporter des prix tels qu'un vélo électrique, une PlayStation, une GoPro, un ordinateur Monster, une tablette, un téléphone portable, une montre connectée et des écouteurs Bluetooth.

Il avait précédemment annoncé la sortie de la version bêta de la plateforme le 4 juillet.

Développée sous la direction de la Fondation T3, la plateforme a attiré l'attention pour offrir une expérience de médias sociaux propre et sécurisée.

Next Sosyal est récemment devenue l'application gratuite la plus populaire dans la catégorie « réseau social » sur les magasins mobiles.

Intégration de l'intelligence artificielle.

Depuis son lancement en version bêta, Next Sosyal a connu une croissance rapide, dépassant un million d'utilisateurs, ce qui démontre le potentiel des technologies locales dans le secteur des médias sociaux.

Next Sosyal permet aux utilisateurs d'exprimer librement leurs pensées.

La plateforme est principalement conçue pour partager des contenus liés à l'actualité, la technologie, le mode de vie et les événements actuels.

Exempte de désinformation, de propos injurieux, de comptes automatisés et d'algorithmes manipulateurs, Next Sosyal se distingue par son intégration de l'intelligence artificielle.

Le modèle linguistique turc T3 AI, développé en collaboration entre la Fondation T3 et Baykar, améliore l'engagement en répondant rapidement aux publications taguées par les utilisateurs.

De plus, des applications développées par de jeunes programmeurs renforcent la fiabilité de la plateforme grâce à des fonctionnalités telles que la détection de désinformation.

