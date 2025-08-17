La plateforme de médias sociaux turque, Next Sosyal, a dépassé le cap d'un million d'utilisateurs, a annoncé samedi le président du conseil exécutif de TEKNOFEST et du conseil d'administration de la Fondation de l'Équipe Technologique de Turquie sur son compte.

« La plateforme la plus sociale de Türkiye, NSosyal, a dépassé un million d'utilisateurs », a déclaré Selcuk Bayraktar.

Bayraktar a également annoncé qu'un tirage au sort serait organisé pour les publications effectuées sur la plateforme #NSosyal avec le hashtag #NSosyalBenim jusqu'au 22 août.

Les participants pourront remporter des prix tels qu'un vélo électrique, une PlayStation, une GoPro, un ordinateur Monster, une tablette, un téléphone portable, une montre connectée et des écouteurs Bluetooth.

Il avait précédemment annoncé la sortie de la version bêta de la plateforme le 4 juillet.

Développée sous la direction de la Fondation T3, la plateforme a attiré l'attention pour offrir une expérience de médias sociaux propre et sécurisée.

Next Sosyal est récemment devenue l'application gratuite la plus populaire dans la catégorie « réseau social » sur les magasins mobiles.