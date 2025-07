La justice du Nigeria a condamné 44 personnes à des peines allant jusqu'à 30 ans de prison pour financement d'activités terroristes, a déclaré samedi un porte-parole d'une agence de lutte contre le terrorisme.

Les condamnés faisaient partie de 54 suspects traduits devant quatre tribunaux civils spécialement constitués, installés sur une base militaire dans la ville de Kainji, située dans l'État central du Niger, a précisé Abu Michael, porte-parole du centre nigérian de lutte contre le terrorisme, dans un communiqué. Le procès des 10 autres cas a été reporté à une date ultérieure, a-t-il ajouté.

Mercredi, le Nigeria a repris les procès des suspects, sept ans après avoir suspendu les poursuites contre plus de 1 000 personnes soupçonnées de liens avec le groupe terroriste Boko Haram, qui sème la violence depuis 2009.

« Les verdicts rendus à l'issue des procès ont abouti à des peines de prison allant de 10 à 30 ans, toutes assorties de travaux forcés », a déclaré Michael.

« Avec ces dernières condamnations, le Nigeria a désormais obtenu un total de 785 condamnations pour financement du terrorisme et autres infractions liées au terrorisme », indique le communiqué.

Au-delà du Nigeria

La violence de Boko Haram, qui a commencé dans le nord-est du Nigeria, s'est propagée aux pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger, faisant des dizaines de milliers de morts et déplaçant des millions de personnes.

En octobre 2017, le Nigeria a entamé des procès de masse contre les terroristes présumés, plus de huit ans après le début des violences.

Des milliers de terroristes de Boko Haram et leurs familles se sont rendus au fil des années, alors que l'armée intensifiait ses opérations.

Cette phase des procès, qui a duré cinq mois, a conduit à la condamnation de 200 membres du groupe terroriste Boko Haram, avec des peines allant de la peine de mort et de la réclusion à perpétuité à des peines de prison de 20 à 70 ans, a précisé Michael.

Les infractions ayant conduit à ces condamnations incluent des attaques contre des femmes et des enfants, la destruction de sites religieux, le meurtre de civils et l'enlèvement de femmes et d'enfants.