Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a salué l'élan croissant dans les relations entre la Turquie et l'Arabie saoudite, qualifiant cela de résultat de la « vision mise en avant par nos dirigeants ».

« Nous sommes satisfaits de l'élan acquis dans la coopération sincère et étroite entre nos pays, qui sont deux acteurs importants de notre région et du monde islamique, basé sur la vision mise en avant par nos dirigeants », a indiqué Fidan dimanche lors de la deuxième réunion du Conseil de coordination turco-saoudien — un forum diplomatique clé visant à renforcer la coopération politique, économique et stratégique — à Riyad.

Fidan a rencontré son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, pour faire progresser davantage les relations dans plusieurs secteurs, selon le ministère turc des Affaires étrangères.

Par ailleurs, selon des sources diplomatiques turques, Fidan a souligné lors de la réunion du conseil que la Turquie et l'Arabie saoudite — liées par des « liens historiques et humains » — ont démontré la solidité de leur relation face aux défis régionaux et mondiaux.

Fidan a mis en avant que les relations turco-saoudiennes, façonnées par des liens historiques et humains, ont prouvé leur force et leur résilience face aux défis et aux difficultés.

Croissance des échanges bilatéraux

Il a également souligné l'importance que la Turquie accorde à l'amélioration de la coordination avec l'Arabie saoudite pour la paix et la stabilité régionales.

En ce qui concerne les relations économiques, Fidan a rappelé que le volume des échanges bilatéraux avait atteint 8 milliards de dollars en 2024 et a exprimé son optimisme quant à une croissance future.

« Conformément à nos objectifs communs, nous visons à atteindre 10 milliards de dollars cette année, et à moyen et long terme, 30 milliards de dollars. Compte tenu de la complémentarité de nos économies, je crois que nous pouvons facilement atteindre cet objectif », a précisé le diplomate turc.

Le Conseil de coordination turco-saoudien, a ajouté Fidan, constitue un cadre institutionnel essentiel pour approfondir la coopération dans des domaines tels que le commerce, l'énergie, la défense, l'investissement et l'éducation.

Un protocole d'accord a également été signé entre l'Académie de diplomatie du ministère turc des Affaires étrangères et l'Institut d'études diplomatiques Prince Saud Al Faisal d'Arabie saoudite, renforçant la collaboration et le partage des connaissances entre les deux institutions diplomatiques.