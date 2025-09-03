Au terme d’un mercato dont les dernières heures ont été marquées par des mouvements remarquables (Nicolas Jackson a bien laissé Chelsea pour le Bayern Munich ; le Nigérian Victor Boniface a quitté le Bayer Leverkusen pour le Werder Brême et le Congolais Yoane Wissa a été recruté par Newcastle). Voici les Africains dont les performances seront particulièrement scrutées cette saison :

Bryan Mbeumo, un Lion indomptable chez les Red Devils

L'international camerounais a fait l'objet de la plus grosse transaction impliquant un joueur africain à l'intersaison.

Il a rejoint Manchester United pour un montant de 87 millions de dollars. L'attaquant de 25 ans a inscrit 20 buts en championnat et délivré sept passes décisives pour Brentford la saison dernière, mais il est désormais confronté à une nouvelle étape dans ce qu’il a appelé « le club de ses rêves ».

Manchester United est en pleine reconstruction sous la direction de Ruben Amorim, après avoir terminé 15e, sa pire performance de l'histoire de la Premier League.

Les Red Devils ont désormais besoin de Bryan Mbeumo pour réintégrer le haut du tableau.

Wissa remplace Isak chez les Magpies

Newcastle United a recruté l'attaquant Yoane Wissa pour 55 millions de livres sterling (63 millions d’euros, bonus inclus) en provenance de Brentford.

Le montant initial du transfert de l'international congolais a inscrit 19 buts en Premier League la saison dernière sous les couleurs de Brentford.

Les Bees, qui ont été contraints de laisser filer son coéquipier camerounais Mbeumo à Manchester United, ont d’abord rejeté deux offres des Magpies pour Wissa cet été.

Wissa a ouvertement exprimé son souhait de rejoindre le nord de l’Angleterre, exhortant les Bees à « tenir parole » et accusant le club londonien de « l'empêcher indûment » de rejoindre Newcastle.

Wissa signe pour les Noir et Blanc, peu après le départ de l’attaquant suédois Alexander Isak à Liverpool pour un montant record de 125 millions de livres sterling.

Wissa portera le numéro 9 à St James' Park.

Mohammed Kudus au secours de Tottenham

Mohammed Kudus est pressenti comme le remplaçant idéal de la star sud-coréenne Heung-Min, qui a filé aux Etats-Unis.

L’international ghanéen a rejoint Tottenham pour 74 millions de dollars, en provenance de West Ham.

Le milieu de terrain ghanéen a impressionné lors de sa première saison dans l'est londonien, mais sa deuxième saison a été plutôt décevante, peinant à s'adapter au système du Manager Graham Potter.