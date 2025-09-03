Au terme d’un mercato dont les dernières heures ont été marquées par des mouvements remarquables (Nicolas Jackson a bien laissé Chelsea pour le Bayern Munich ; le Nigérian Victor Boniface a quitté le Bayer Leverkusen pour le Werder Brême et le Congolais Yoane Wissa a été recruté par Newcastle). Voici les Africains dont les performances seront particulièrement scrutées cette saison :
Bryan Mbeumo, un Lion indomptable chez les Red Devils
L'international camerounais a fait l'objet de la plus grosse transaction impliquant un joueur africain à l'intersaison.
Il a rejoint Manchester United pour un montant de 87 millions de dollars. L'attaquant de 25 ans a inscrit 20 buts en championnat et délivré sept passes décisives pour Brentford la saison dernière, mais il est désormais confronté à une nouvelle étape dans ce qu’il a appelé « le club de ses rêves ».
Manchester United est en pleine reconstruction sous la direction de Ruben Amorim, après avoir terminé 15e, sa pire performance de l'histoire de la Premier League.
Les Red Devils ont désormais besoin de Bryan Mbeumo pour réintégrer le haut du tableau.
Wissa remplace Isak chez les Magpies
Newcastle United a recruté l'attaquant Yoane Wissa pour 55 millions de livres sterling (63 millions d’euros, bonus inclus) en provenance de Brentford.
Le montant initial du transfert de l'international congolais a inscrit 19 buts en Premier League la saison dernière sous les couleurs de Brentford.
Les Bees, qui ont été contraints de laisser filer son coéquipier camerounais Mbeumo à Manchester United, ont d’abord rejeté deux offres des Magpies pour Wissa cet été.
Wissa a ouvertement exprimé son souhait de rejoindre le nord de l’Angleterre, exhortant les Bees à « tenir parole » et accusant le club londonien de « l'empêcher indûment » de rejoindre Newcastle.
Wissa signe pour les Noir et Blanc, peu après le départ de l’attaquant suédois Alexander Isak à Liverpool pour un montant record de 125 millions de livres sterling.
Wissa portera le numéro 9 à St James' Park.
Mohammed Kudus au secours de Tottenham
Mohammed Kudus est pressenti comme le remplaçant idéal de la star sud-coréenne Heung-Min, qui a filé aux Etats-Unis.
L’international ghanéen a rejoint Tottenham pour 74 millions de dollars, en provenance de West Ham.
Le milieu de terrain ghanéen a impressionné lors de sa première saison dans l'est londonien, mais sa deuxième saison a été plutôt décevante, peinant à s'adapter au système du Manager Graham Potter.
Mais les brillantes performances de Kudus à l'Ajax ont fait de lui l'une des pépites du football européen, et les Spurs s'attendent à ce que le joueur de 24 ans retrouve sa forme et aide le club londonien à retrouver les sommets de la Premier League.
On suivra particulièrement les performances du joueur des Black Stars en championnat mais également en Ligue des champions sous les ordres du nouvel entraîneur des Spurs, Thomas Frank.
Rayan Ait-Nouri dans le groupe de Guardiola
En troisième position, vous avez Rayan Ait-Nouri qui a posé ses valises à Manchester City de Pep Guardiola, en provenance de Wolverhampton contre plus de 41 millions de dollars.
L'international algérien, qui a décrit son transfert comme « un rêve devenu réalité », est annoncé comme un atout sur le flanc gauche des Citizens.
Ait-Nouri, joueur de 24 ans, a représenté une menace offensive sérieuse depuis le poste de latéral, malgré les difficultés des Wolves la saison dernière, inscrivant quatre buts et délivrant sept passes décisives.
Simon Adingra, l’Éléphant de Sunderland
Un autre joueur africain qui a changé de club cette saison en Premier League, c’est l’Ivoirien Simon Adingra.
Arrivé de Brighton à Sunderland cet été, l’international ivoirien, vainqueur de la dernière CAN avec la Côte d'Ivoire, tente de se relancer dans le nord-est de l’Angleterre.
Adingra a vécu une dernière saison compliquée avec Brighton, l’Ivoirien n’ayant été titulaire que lors de 12 matchs de championnat.
Les Wearsiders comptent sur l'ailier de 23 ans, l'un des rares joueurs de l'effectif de Sunderland à posséder une expérience en Premier League, pour éviter un retour immédiat en Championship.
Sunderland est de retour en Premier League pour la première fois depuis 2017 et a été très actif sur le marché des transferts, avec 11 recrutements.
Un mercato qui a été marqué par une touche africaine, avec six arrivées venues de tout le continent.
Les Black Cats ont déboursé plus de 200 millions de dollars, un montant record pour le club, pour s’offrir les services des joueurs tels que le milieu de terrain sénégalais Habib Diarra, ainsi que les joueurs de la RDC Arthur Masuaku et Noah Sadiki, le défenseur mozambicain Reinildo et l'ailier marocain Chemsdine Talbi.
Enfin un autre Africain à suivre cette saison en Premier League...
Kudus a peut-être quitté le London Stadium, mais West Ham comptera toujours un Africain dans ses rangs après avoir payé plus de 25 millions de dollars au Slavia Prague pour recruter le Sénégalais El Hadji Malick Diouf.