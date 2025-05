Si le président américain Donald Trump espérait susciter un clivage public en Afrique du Sud avec son décret gelant les financements destinés au pays, il aura fallu quelques jours pour comprendre que c'est le contraire qui se produit.

Des personnalités politiques rivales d'Afrique du Sud se sont rassemblées pour protester contre le décret du président Trump, y compris le dépôt d'une plainte pénale pour « actes de trahison » contre un groupe de pression considéré comme ayant des liens étroits avec l'administration Trump.

La suspension de l'aide a été le point culminant des frictions de ces dernières années entre les deux pays, notamment la guerre d'Israël contre Gaza, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le rôle prépondérant de l'Afrique du Sud au sein des BRICS et du G20.

Toutefois, c'est la question foncière qui a pris de l'importance localement en Afrique du Sud.

Selon les experts, l'ordre de Trump de geler les financements américains a été pris en Afrique du Sud comme une ingérence extérieure dans les questions nationales et une attaque contre leur souveraineté.

Une atteinte à la souveraineté

« Lorsqu'il s'agit de souveraineté, nous sommes toujours unis. Nous avons des différences, cela peut courir sur la terre ou la race et toutes les autres choses. Mais lorsqu'il s'agit du pays, de la constitution et de la démocratie, nous avons tendance à nous rallier autour du drapeau », explique à TRT Afrika le professeur David Monyae, directeur à l'université de Johannesburg.

La décision du président américain Donald Trump a été perçue comme une ingérence

La question foncière est un sujet sensible en Afrique du Sud, où les terres agricoles privées sont concentrées entre les mains de quelques Blancs, plus de trente ans après la fin du régime raciste de l'apartheid.

Le décret de M. Trump a été annoncé la semaine dernière.

La Maison-Blanche a cité la nouvelle loi du pays en vertu de laquelle le gouvernement de Cyril Ramaphosa aurait « confisqué des terres ». Le président Ramaphosa a démenti ces allégations et a refusé de céder sur la législation.

Pretoria insiste sur le fait que la nouvelle loi foncière n'est pas un « instrument de confiscation », mais un moyen de « garantir l'accès du public à la terre » d'une « manière juste et équitable ».

Il a condamné la « campagne de désinformation et de propagande » menée par les États-Unis sur cette loi. Ramaphosa a également obtenu le soutien des partis de ses plus grands rivaux, l'ancien président Jacob Zuma et la figure de proue de l'opposition Julius Malema, sur la question de la réforme agraire.

Cette semaine, au parlement, le parti uMkhonto weSizwe (MK) de Zuma a accusé Trump de promouvoir les allégations de victimisation des fermiers blancs en Afrique du Sud.

Plus de 70% des terres agricoles privées sont détenues par la minorité blanche, soit 8% de la population.

Le parti a déposé séparément une plainte pénale contre AfriForum, un groupe de pression visant à protéger les intérêts des Sud-Africains blancs, affirmant qu'il avait induit les États-Unis en erreur au sujet de la nouvelle loi foncière. Il a accusé l'organisation d'actes de « trahison », de sabotage économique et d'agression contre le gouvernement sud-africain et d'atteinte à l'indépendance de la nation.

AfriForum n'a pas encore commenté publiquement le procès.

De son côté, Malema a soutenu Ramaphosa pour ne pas avoir permis aux États-Unis de traiter l'Afrique du Sud de manière injuste.

« Les États-Unis ont déjà intimidé des nations, imposé des sanctions insensées et arbitraires et menacé de faire la guerre. Mais nous sommes d'une autre génération », a-t-il déclaré au Parlement.

« Nous sommes d'accord avec vous, Monsieur le Président, pour dire que nous ne devrions pas être intimidés. Nous nous appuyons sur les épaules des géants qui ont affronté l'establishment au péril de leur vie et nous sommes prêts à suivre leurs traces. Nous ne sommes pas des lâches, et ils ne doivent pas nous provoquer », a ajouté Malema.

Le décret de Trump comprend une disposition visant à aider les Afrikaners à se réinstaller aux États-Unis en tant que réfugiés, fuyant des mauvais traitements prétendument encouragés par l'État.

Les Sud-Africains blancs vivent dans le pays depuis plus de 300 ans.

La minorité blanche contrôle les terres

Les Afrikaners sont un groupe de Sud-Africains blancs descendant de fermiers principalement néerlandais qui sont arrivés dans le pays il y a plusieurs siècles pendant la période coloniale.

Ils représentent près de 8 % de la population sud-africaine, qui compte plus de 63 millions d'habitants, et figurent parmi les groupes les plus riches du pays.

Toutefois, les groupes afrikaners ont rejeté l'offre de Trump de leur accorder le statut de réfugié et se sont ralliés à la politique de l'État sud-africain.

« Vous devez comprendre que la communauté afrikaner est une nation fière, très fière. Je ne pense pas qu'ils puissent accepter d'être réduits à l'état de réfugiés. Je ne pense pas qu'ils puissent supporter cela », déclare le professeur Monyae à TRT Afrika.

« En vérité, malgré tout le bruit qu'ils font, perdre l'Afrique du Sud sera un coup dur. Ils n'auront jamais une vie meilleure que celle qu'ils ont ici », ajoute-t-il.

Les représentants afrikaners ont déclaré qu'ils étaient liés à l'Afrique du Sud et au continent, et qu'ils n'appelaient pas à des sanctions contre l'Afrique du Sud.

Le président Ramaphosa a formé une coalition après que son parti, l'ANC, a perdu la majorité parlementaire.

Beaucoup ont semblé stupéfaits par l'offre de réinstallation de Trump.

Certains ont exprimé leur colère, tandis que d'autres se sont carrément moqués de cette offre sur les réseaux sociaux, s'interrogeant sur sa nécessité. nécessaire.

Le sentiment d'union parmi les politiciens et les groupes sud-africains semble peu commun, étant donné que moins d'un an s'est écoulé depuis les élections les plus âprement disputées du pays, l'ANC au pouvoir ayant perdu sa majorité au parlement pour la première fois depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ce revers avait contraint l'ANC à former un gouvernement de coalition.

Tout n'est pas rose.

Le parti de l'Alliance démocratique, qui est le deuxième parti le plus important du gouvernement de coalition, a déposé un recours contre certaines dispositions de la loi sur la réforme agraire, les qualifiant d'« inconstitutionnelles ». Toutefois, le parti n'a pas soutenu l'ordre de Trump de geler l'aide à l'Afrique du Sud et a rejeté ses affirmations selon lesquelles la loi autorise la confiscation pure et simple des terres, en particulier celles des Sud-Africains blancs.

« Il est faux de dire que la loi permet à l'État de saisir des terres de manière arbitraire et elle exige une compensation équitable pour les expropriations légitimes », a ajouté l'Alliance démocratique, qui regroupe principalement des Sud-Africains blancs, dans un communiqué.