Au moins 11 personnes ont été tuées et 20 autres blessées, dimanche, lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser devant un camp militaire dans la capitale somalienne, Mogadiscio, selon un responsable.

L’attentat, survenu devant la caserne de l’armée somalienne « damaanyo » dans le district de hodan, visait des recrues de l’armée qui faisaient la queue devant le bâtiment.

Un responsable sécuritaire du district voisin de Warta Nabada, ayant requis l’anonymat, a déclaré à Anadolu que deux civils et des recrues figuraient parmi les victimes.

Les blessés ont été transférés aux hôpitaux.

Le groupe terroriste al-Shabaab, affilié à al-Qaïda, a revendiqué l’attaque.

Al-Shabaab combat le gouvernement somalien depuis plus de 16 ans et cible régulièrement les responsables et les forces de sécurité.