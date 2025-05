L’attaque a visé une base militaire de l'État de Yobe, au nord-est du Nigeria, ont indiqué des sources militaires à l'AFP samedi.

Avec de nombreux soldats toujours portés disparus, un officier a averti que le bilan pourrait s'alourdir.

Des insurgés de l'ISWAP ont attaqué une base située dans la ville de Buni Gari tard vendredi soir, tuant 11 soldats, selon deux sources militaires.

Ils ont incendié la base après un violent échange de tirs, ont-elles ajouté.

Fortement armés

"Les terroristes, à bord de plusieurs camions armés de mitrailleuses lourdes et de RPG (lance-grenades propulsées par fusée), ont attaqué la base et l'ont incendiée après avoir tué 11 soldats", a déclaré un officier militaire.

"Le bilan pourrait s'alourdir car de nombreux soldats sont portés disparus et leur localisation reste inconnue", a ajouté l'officier militaire.

Les assaillants ont saisi des armes avant de mettre le feu à la base, brûlant plusieurs véhicules et bâtiments militaires, a indiqué une deuxième source militaire, qui a donné le même bilan.

Les deux officiers ont demandé à ne pas être identifiés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias de l'incident.

Insurrection meurtrière

Des vidéos de l'après-raid visionnées par un journaliste de l'AFP montrent les restes calcinés d'un véhicule militaire blindé et des camions militaires en feu.

La base de Buni Gari, située à 60 kilomètres de Damaturu, la capitale de l'État de Yobe, a été attaquée à plusieurs reprises par des insurgés.

Leur insurrection, qui dure depuis 16 ans, a fait plus de 40 000 morts et forcé environ deux millions de personnes dans le nord-est à fuir leurs foyers.

Augmentation des attaques

La base de Buni Gari est la huitième base attaquée par des insurgés au cours des deux derniers mois, selon un décompte de l'AFP.

Depuis 2019, les soldats combattant les terroristes ont fermé certaines petites bases militaires et se sont regroupés dans des garnisons plus grandes et fortifiées, appelées "super camps", pour mieux résister aux attaques.

Mais les critiques affirment que cette stratégie a permis aux militants de se déplacer plus librement dans les zones rurales et a rendu les voyageurs plus vulnérables aux attaques et aux enlèvements.

Lundi, 26 personnes ont été tuées lorsque leur véhicule a explosé après avoir heurté une mine terrestre près de la ville de Rann, à la frontière avec le Cameroun.

Plus de 100 morts en avril

L'ISWAP a revendiqué la responsabilité de l'explosion.

L'ISWAP et le groupe rival Boko Haram ont récemment intensifié leurs attaques contre des cibles civiles et militaires dans le nord-est.

Plus de 100 civils ont été tués dans des attaques menées par les militants en avril.

Lors d'une visite dans la ville de Katsina, dans le nord du pays, vendredi, le président nigérian Bola Tinubu a promis de mieux équiper les troupes pour combattre "les menaces de terrorisme, de banditisme et d'insurrection (qui) persistent depuis trop longtemps".

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso annoncent une force conjointe contre le terrorisme