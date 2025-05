Par Dayo Yussuf

Des foules de personnes issues de la communauté masaï ainsi que des passionnés se sont rassemblées dans diverses villes le long de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie pour assister à l'ancienne cérémonie d'initiation appelée Enkipaata.

C'est une tradition unique aux « gens de la montagne », comme on appelle aussi les Masaïs, qui se réunissent dans leurs tenues colorées, avec leurs visages décorés, leurs perles et leurs colliers tintants, accompagnant le bourdonnement puissant et les pas rythmés des hommes en parfaite harmonie.

La musique résonne à travers les plaines herbeuses où, pour cette occasion, personne ne prête attention aux lignes imaginaires tracées par les colonisateurs qui les séparent.

C'est le début d'une tradition en trois étapes, où les jeunes garçons passeront officiellement à l'âge adulte, leur permettant ainsi d'assumer des responsabilités telles que le mariage et le soin de la communauté.

Éducation et tradition

Traditionnellement, cet événement, qui a lieu environ tous les dix ans, impliquait des garçons âgés de 15 à 30 ans et durait une année entière. Cependant, il a évolué pour devenir une cérémonie plus courte d'un mois, afin de s'adapter au calendrier scolaire des garçons. Et bien sûr, plus personne ne tue de lions comme c'était exigé autrefois.

Le fils de Joyce Naingisa participe à cet Enkipaata, et bien qu'elle n'ait que 34 ans, ce rituel a déjà considérablement changé au cours de sa vie.

« Mon mari a abandonné l'école pendant une année entière pour pouvoir y participer », dit-elle.

« Mais maintenant, ils sont les leaders et ils connaissent l'importance de l'éducation. Ces garçons passeront par ce rite de passage, mais nous veillons toujours à ce qu'ils aillent à l'école. »

En éduquant les jeunes sur leur futur rôle dans la société masaï, ces rites servent à les initier d'abord au statut de Moran (guerrier), puis à celui de jeunes anciens, et enfin à celui d'anciens seniors.

Le respect et la responsabilité, la préservation de la lignée, le transfert des pouvoirs d'une génération à l'autre et la transmission des savoirs autochtones, tels que l'élevage, la gestion des conflits, les légendes, les traditions et les compétences de vie, sont quelques-unes des valeurs fondamentales intégrées dans ces rites de passage.

Cependant, comme beaucoup d'autres traditions à travers l'Afrique, celle-ci est menacée par la modernisation de la société, le changement climatique et la réduction des espaces traditionnels due à l'urbanisation.

Pour cette raison, l'Enkipaata a été déclaré patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, bien que quelques ajustements aient été apportés pour s'adapter aux temps modernes.

Isaac Mpusia, un lycéen de 16 ans, a été visité chez lui en mars par un groupe de garçons qui l'ont recruté pour participer à la cérémonie.

« Quand vous venez ici, vous apprenez beaucoup de choses que faisaient nos parents », affirme Mpusia. « Vous devez avoir de la discipline. »

Cette année, 900 recrues ont suivi un entraînement rigoureux, incluant des responsabilités familiales, le mariage, l'importance du bétail, la guerre et l'environnement.

Et après avoir terminé, le groupe reçoit un nom unique, Ileratu, qui les lie en tant que frères pour le reste de leur vie.

« Quand nous nous rencontrerons à l'avenir, nous nous reconnaîtrons », lance Isaac Mpusia.

« Parce que nous venons du même groupe d'âge ».

Après cette première étape, l'Enkipaata, qui est l'introduction menant à l'initiation, vient l'Eunoto, qui est le rasage des morans ouvrant la voie à l'âge adulte, et enfin l'Olng'esherr, la cérémonie de consommation de viande qui marque la fin du moranisme et le début du statut d'ancien.