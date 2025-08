Avec une superficie de 2 345 000 km2, presque la taille de l'Europe occidentale, la RDC est le plus grand pays d'Afrique Sub-saharienne. Et cette immensité de sa superficie ne favorise pas la maîtrise du contrôle de l’ensemble du territoire par l’armée Congolaise. Les groupes armés profitent donc de cette fragilité de l'autorité de l'Etat dans ces zones pour se substituer au gouvernement et imposer leurs lois aux habitants.

En juin 2014, des villageois rwandais d’un village frontalier accusent des militaires congolais de vols des vaches sur le territoire rwandais. A la suite de cela, armée congolaise et ressortissant rwandais échangent des tirs, ce qui s’est soldé par la mort de cinq soldats congolais. Ce type d'incidents est fréquent dans la zone frontalière entre les deux pays.

Les minerais

La RDC détient un sous-sols qui place le pays parmi les plus riches du monde. Régulièrement, les organisations non gouvernementales et même l’ONU, dénoncent le trafic illégal de ces ressources du Congo vers des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Dans un rapport rendu public en décembre 2020, le groupe d'experts de l'ONU avait indiqué que "des réseaux criminels ont été impliqués dans le trafic de l'étain, du coltan et du tungstène provenant de sites miniers sous occupation de groupes armés". Mais bien avant ce constat, le congrès américain avait passé au milieu de l’année 2020 le "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" qui est une décision, exigeant des grandes entreprises de technologie basées aux USA de déclarer l'origine de leurs minerais. Les Américains portaient de fort soupçons sur l’origine de ces minerais.

Il s’agissait "de mettre en place un système de traçabilité pour s'assurer que ces entreprises n'achètent pas de minerais qui financent l'activisme des groupes armés, aussi appelées les minerais de sang", révèle un observateur averti qui a requis l’anonymat. Des citoyens congolais et des chercheurs soupçonnent en effet le Rwanda d'encourager l'instabilité dans cette zone géographique pour affaiblir la capacité du gouvernement congolais à y contrôler le trafic des ressources naturelles (minerais, faune et flore). Le Rwanda a toujours rejeté ces accusations et réaffirmé son engagement aux mécanismes régionaux de lutte contre l'exploitation illégale des ressources.

Une force régionale est-africaine

A la suite de ces tensions permanentes entre le Rwanda et la RDC, les pays de l’Est réunis autour d’une table, décident de mettre sur pied une force armée qui sera une force offensive et non d’interposition, précise une source congolaise. "Elle sera composée d’environ 10.000 hommes prêts à toute éventualité dans le but de tenter de mettre fin à ce conflit qui perdure. Son déploiement est prévu pour d’ici le mois de juillet 2023", relève un commandant de la FRCEA, la force régionale de la communauté des Etats de l’Afrique de l’Est joint par TRT Français. Kinshasa accuse le Rwanda d'apporter un soutien au M23. Kigali quant à lui conteste, en accusant en retour Kinshasa de collusion avec des rebelles hutus rwandais implantés en RDC depuis le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda.

Le conflit armé qui sévit depuis le 22 mai 2022 dans la province du Nord-Kivu a déjà contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir leur foyer face à ce qui est qualifié par les experts de "plus grande offensive des rebelles du M23 depuis une décennie" contre les troupes gouvernementales congolaises.