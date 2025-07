Le géant turc des technologies de défense Baykar, célèbre pour ses drones Bayraktar, a récemment acquis Piaggio Aerospace, une entreprise italienne centenaire spécialisée dans les jets d’affaires, les moteurs aéronautiques et les systèmes sans pilote. Cette acquisition pourrait transformer le paysage européen de la défense et de l’aérospatiale.

Une acquisition aux implications géopolitiques

Cet accord représente une étape clé dans l’expansion internationale de l’industrie de défense turque, tout en renforçant la coopération stratégique entre la Turquie et l’Europe dans ce domaine. Il intervient dans un contexte où l’OTAN et l’Europe cherchent à consolider leurs capacités de défense face à des tensions géopolitiques croissantes et à un réalignement des forces mondiales.

Membre de l’OTAN et deuxième puissance militaire de l’alliance, la Turquie joue un rôle central dans ces efforts. Alors que des négociations cruciales avec les États-Unis sont en cours, Ankara pourrait également rejoindre le programme F-35.

Si Baykar est surtout connu pour ses drones, Piaggio Aerospace, fondée il y a plus de 140 ans, est reconnue pour son expertise dans les jets d’affaires, les moteurs et les systèmes sans pilote. L’acquisition, officialisée lors d’une cérémonie en Italie, a été approuvée dans le cadre du dispositif italien "Golden Power", qui protège les entreprises stratégiques.

Un réalignement stratégique

Pour la Turquie, cet accord reflète son ambition de devenir un acteur transcontinental dans l’industrie de défense, tout en s’intégrant davantage à la base industrielle stratégique européenne. Suay Nilhan Acikalin, professeure associée en relations internationales, souligne que cet accord illustre les progrès impressionnants de l’industrie de défense turque.

Elle déclare : "Il est significatif que la Turquie ait établi un partenariat avec un acteur clé de l’industrie de défense italienne, un membre de l’OTAN et de l’UE. Cela reflète une avancée majeure pour l’industrie turque."

Le secteur de la défense turc, autrefois dépendant des importations, a connu une transformation radicale, développant des capacités locales dans les systèmes sans pilote, les drones tactiques, la défense aérienne et les plateformes navales. L’acquisition de Piaggio marque une nouvelle étape : de l’exportation de systèmes à la possession d’infrastructures en Europe.

De la production sous licence à la propriété stratégique

Arda Mevlutoglu, analyste en défense, replace cet accord dans le contexte historique de la coopération turco-italienne. Depuis la Guerre froide, les deux pays ont collaboré sur divers projets, allant de la production sous licence à des partenariats industriels stratégiques.

Il explique : "La coopération turco-italienne repose sur des intérêts communs et des capacités complémentaires. L’acquisition de Piaggio est une continuation de cette relation stratégique."

Les ambitions industrielles européennes de Baykar

Lors de la cérémonie, Haluk Bayraktar, PDG de Baykar, a exprimé sa vision pour Piaggio : "Nous souhaitons revitaliser Piaggio Aerospace avec une stratégie audacieuse, tout en honorant son héritage." Baykar prévoit d’investir dans des infrastructures clés pour faire de Piaggio une base stratégique en Europe.

Cette acquisition permettra à Baykar de surmonter les obstacles institutionnels en Europe, grâce aux certifications de Piaggio et à son accès aux chaînes d’approvisionnement européennes. Les analystes estiment que cette stratégie pourrait servir de modèle pour d’autres entreprises turques.

L’évolution du paysage de la défense en Europe

L’opération Baykar-Piaggio intervient alors que l’Europe revoit ses chaînes d’approvisionnement en défense pour diversifier ses dépendances technologiques. Avec cette acquisition, la Turquie se positionne comme un partenaire clé pour la résilience de la défense européenne.

Alors que l’OTAN modernise sa posture de défense et que l’UE approfondit son autonomie stratégique, des alliances comme celle de Baykar-Piaggio pourraient jouer un rôle central dans la coopération transatlantique en matière de sécurité.