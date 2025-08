Elles sont sous-informées

Souvent, les propriétaires de PME ne sont pas conscients des exigences en matière de gouvernance d'entreprise, comme le choix de la bonne structure juridique pour l'entreprise et la conclusion d'accords appropriés avec les actionnaires, les administrateurs et les employés clés.

Cela s'étend également à d'autres protections juridiques de l'entreprise, telles que des contrats commerciaux adéquats, des contrats de travail et des protections de la propriété intellectuelle. Non seulement cela entrave les investissements potentiels, mais c'est aussi une cause majeure d'échec des entreprises sur le long terme.

Elles sont mal desservies

Les propriétaires de PME africaines considèrent souvent que les services juridiques et commerciaux ne sont pas faciles à accéder , qu'ils n'ont pas un bon rapport qualité-prix et qu'ils sont lents, ce qui fait que l'assistance juridique n'est sollicitée qu'à la onzième heure, voire jamais.

Ils se plaignent qu'il faut trop de temps pour obtenir les réponses dont ils ont besoin ou pour que leur problème soit résolu, et qu'ils doivent sans cesse courir après le travail. Ils ne savent souvent pas combien il leur en coûtera pour que leur problème soit entièrement résolu.

La solution ? Il ne fait aucun doute que les PME ont besoin de services juridiques commerciaux pour les aider à s'adapter au financement et à se préparer à la croissance. Les avocats doivent sensibiliser les propriétaires de PME à l'importance de ces services, ce qui nécessitera une approche plus proactive que réactive.

Les avocats devraient envisager de créer des produits et services conçus pour aider les entreprises à diagnostiquer la santé juridique de leur entreprise avant que des problèmes ne surviennent, leur montrer les lacunes existantes, puis leur fournir les produits et services dont elles ont besoin pour combler ces lacunes.

Enfin, les avocats doivent trouver des moyens de rendre les services juridiques plus facilement accessibles, plus transparents et plus abordables pour les PME.

L'une des solutions consiste pour les avocats à tirer parti de la technologie pour créer des systèmes et des outils capables de fournir des solutions et un soutien juridiques sur Internet, permettant ainsi aux PME de bénéficier de nos connaissances et services juridiques de manière plus pratique, plus transparente et moins coûteuse, afin qu'elles puissent se développer avec succès et parvenir à la création d'emplois et à la croissance économique dont l'Afrique a tant besoin.

C'est ce que nous avons cherché à faire chez Strand Sahara à travers notre plateforme en ligne http://www.strandsahara.com.

L'auteure, Rashida Abdulai, est une avocate primée et la PDG de Strand Sahara, un fournisseur de services juridiques en ligne pour les entreprises.

