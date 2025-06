Par Coletta Wanjohi

L'histoire de cette plantation massive d'arbres est marquée par la perte et la douleur. Selon les estimations des Nations unies, la couverture forestière en Éthiopie n'était plus que de 4 % dans les années 2000, contre 35 % un siècle plus tôt.

Ces chiffres et les signes visibles de la crise climatique croissante - sécheresses, mauvaises récoltes et vagues de chaleur - ont poussé la nation à agir.

De nombreuses autres nations africaines ont suivi l'expérience éthiopienne de plantation massive d'arbres pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique, de la croissance démographique et des pratiques non durables de gestion des terres.

La bataille sera de longue haleine pour le deuxième continent le plus peuplé du monde.

Les arbres à la rescousse

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que l'Afrique de l'Est, y compris la région de la Corne de l'Afrique, connaît une sécheresse prolongée, la cinquième saison de précipitations inférieures à la moyenne devant aggraver l'insécurité alimentaire.

Dans certaines parties du Kenya, de la Somalie et de l'Éthiopie, la période de sécheresse est la plus longue et la plus grave de l'histoire récente et touche plus de 36 millions de personnes, indique le rapport.

En novembre dernier, les agences humanitaires ont prévenu que les précipitations inférieures à la moyenne allaient probablement se poursuivre pendant la saison mars-mai en 2023. Elles ont qualifié la période de sécheresse dans la région de "catastrophe humanitaire".

Dans son évaluation de janvier 2023, l'autorité nationale de gestion de la sécheresse du Kenya a qualifié de médiocre la courte période de pluie d'octobre à décembre de l'année dernière. Si l'on ajoute à cela quatre saisons des pluies consécutives sans pluie, la situation de sécheresse dans certaines parties du pays reste critique, ajoute-t-elle.

L'autorité a estimé que plus de 4,4 millions de personnes pourraient avoir besoin d'aide en 2023.

Alors que les impacts du changement climatique commencent à se manifester, le Kenya s'est lancé l'année dernière dans la plantation massive d'arbres afin d'enrayer la dégradation écologique.

En décembre, le président William Ruto a lancé une campagne nationale de plantation d'arbres et de restauration des terres qui vise à planter 15 milliards d'arbres d'ici 2032.

"Si chacun d'entre nous jouait son rôle, cela se traduirait par 300 arbres par Kenyan en 10 ans et 30 arbres par an par Kenyan", a déclaré le secrétaire du cabinet de l'environnement et des forêts lors du lancement.

L'Éthiopie a poursuivi sur la voie qu'elle a choisie en 2019.

"Quatre ans après le début de la mise en œuvre de l'initiative Green Legacy, nous avons mobilisé 25 millions d'Éthiopiens à travers la nation pour planter 25 milliards de semis, ce qui équivaut à 250 semis par Éthiopien", a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed lors de la COP27 qui s'est tenue en Égypte l'année dernière.

Nourrir la nature

Le bureau du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) affirme que la restauration des écosystèmes dégradés peut apporter des améliorations régulières sur de longues périodes.

Levis Kavagi, coordinateur du programme sur les écosystèmes et la biodiversité au bureau du PNUE pour l'Afrique, a déclaré à TRT Afrika que le boisement et le reboisement sont des processus importants pour recapturer le dioxyde de carbone et le stocker dans la couverture végétale.

"L'efficacité du boisement et du reboisement dépend de l'étendue de la couverture. Plus elle est étendue, mieux c'est. Les boisés isolés ont une capacité limitée à assurer la régulation nécessaire des micro et macro climats d'une région. À une échelle appropriée, les forêts contribuent à la régulation du climat et au cycle hydrologique de la région", explique M. Kavagi.

Il ajoute que les arbres ont plus de chances de se développer dans les endroits où ils poussaient auparavant.

"Pour cette raison, il est préférable de planter des arbres dans d'anciens écosystèmes naturels où il y a moins de risques d'introduire des espèces invasives. Ensuite, les espèces indigènes sont adaptées au climat et au sol locaux et sont susceptibles de soutenir une biodiversité bien plus importante que les espèces exotiques. Une fois établis, les arbres indigènes se reproduiront naturellement."

Muhammed Lamin SaidyKhan, du Réseau Action Climat (RAC), a déclaré que dans les zones touchées par la sécheresse, la plantation d'arbres doit se faire progressivement. Climate Action Network est un réseau mondial d'organisations de la société civile qui luttent contre la crise climatique.

"Il existe des arbres de survie à la sécheresse que l'on peut planter dans les zones de sécheresse. Ensuite, lorsque l'environnement sera plus vert, toutes les formes d'arbres pourront être plantées."

M. Lamin a souligné que pour que les initiatives nationales de plantation d'arbres soient durables, les gouvernements doivent leur allouer des budgets et encourager l'engagement direct des communautés.

Le PNUE a toutefois averti que de multiples erreurs avaient été commises lors de la restauration des forêts et de la plantation d'arbres.

"Par exemple, en utilisant des espèces et des méthodes inappropriées, à des endroits inappropriés, et sans une collaboration totale entre les praticiens, les scientifiques et les populations locales, en conséquence, les gens et la nature ont souffert de l'empiètement d'espèces envahissantes dans certains cas", a expliqué Kavagi du PNUE.

"Tous les écosystèmes - des savanes aux zones humides, des sommets des montagnes aux profondeurs de l'océan - assurent des fonctions précieuses et abritent une biodiversité unique. Planter des arbres sur des prairies naturelles risque de détruire plus qu'il ne crée."