Par Marie Mundeya

MuchanetaMunodya du village de Mapfumo dans la province de Masvingo au Zimbabwe allaitait son bébé de deux semaines lorsqu'elle a entendu son mari Robert Maroyi crier de douleur et implorer pour sa vie. Elle s'est précipitée dehors pour découvrir une hyène brutalisant son mari, lui mordant cinq doigts des deux mains. Lorsque l'animal l'a repérée, elle est devenue sa prochaine cible.

Le visage défiguré et les mains démembrées, Muchaneta s'est retrouvée aux côtés de son mari blessé à l'hôpital provincial. Le couple passerait des mois à recevoir un traitement dont les coûts étaient bien au-delà de ce qu'il pouvait se permettre.

Ils ne sont pas seuls. Pendant des années, les communautés qui séjournent dans les zones riches en faune du Zimbabwe ont vécu entre le marteau et l'enclume en raison de batailles constantes avec des animaux qui envahissent leurs villages à la recherche de nourriture et d'eau, entraînant des conflits réguliers entre l'homme et l'animal, de graves blessures et même des pertes de vie.

"j'ai entendu mon mari gémir"

C'était vers 2 heures du matin le 18 juillet 2022, que le mari de Muchaneta avait entendu un cri strident provenant des kraals où se trouve leur bétail. Il attrapa rapidement une torche pour aller voir ce qui se passait.

"Mon mari a été surpris que l'animal continue de le fixer alors qu'il s'en approchait avec la torche. Il a eu recours à des bruits forts, ce qui a fait que l'hyène s'est éloignée de quelques pas des kraals, seulement pour qu'elle se jette sur lui alors qu’il revenait à pied", a déclaré Muchaneta à TRT Afrika, revivant l'horreur de cette nuit.

En entendant son mari gémir, elle attrapa une autre torche, sortit et saisit une brindille avec laquelle elle "avait l'intention" de le défendre. "Lorsque l'hyène m'a vue, son attention a été détournée de mon mari, qui gisait par terre, les mains et le visage en sang, vers moi", se souvient-elle.

Cela a amené le père et le beau-frère de Muchaneta, qui ont tous deux lutté pour la sauver des mâchoires de l'hyène chargée essayant de la manger vivante. Son fils de 11 ans est alors venu avec une tôle de toiture qu'il a lancée sur l'animal, le faisant fuir dans les buissons voisins.

Selon l'autorité nationale de gestion des parcs et de la faune, ZimParks, plus de 80 personnes ont été tuées par des éléphants rien qu'en 2021, tandis que des centaines d'autres ont été blessées par d'autres animaux tels que des crocodiles et des hyènes. Le Zimbabwe a actuellement le taux de mortalité lié aux conflits homme-faune le plus élevé de la région de l'Afrique australe.

Assistance funéraire

Le porte-parole de ZimParks, TinasheFarawo, a déclaré qu'il leur était difficile de répondre au nombre élevé d'appels de détresse des communautés qui ont besoin d'aide pour gérer les animaux sauvages, compte tenu de leur manque de ressources, tant financières que logistiques.

"Des conflits entre l'homme et la faune se produisent dans toutes les régions du pays. Nous faisons de notre mieux à chaque fois, bien sûr, pour répondre dans les plus brefs délais, mais ZimParks est la seule autorité de la faune au monde qui ne reçoit pas de financement du gouvernement central. Nous mangeons ce que nous tuons », explique Farawo, répondant aux questions des journalistes lors d'un atelier sur la conservation.

Autant le cabinet national a approuvé un fonds le 1er novembre de l'année dernière visant à protéger les familles en détresse par le biais d'une assistance funéraire et du paiement des factures médicales pour les personnes touchées par le fléau, autant les habitants ne sont pas impressionnés.

Par conséquent, le soutien local à la conservation a été considérablement miné, une décision qui, selon les experts, pourrait potentiellement anéantir diverses espèces. Ces derniers temps, les cas de braconnage de subsistance et commercial qui avaient considérablement diminué au fil des ans refont surface à un rythme étonnant.

Situation préoccupante

Une enquête menée par Fauna and Flora Zimbabwe (FafloZim), une organisation communautaire écocentrique formée par un groupe d'avocats de l'environnement et d'autres experts, a révélé que plus de braconniers avaient été arrêtés en 2022 que l'année précédente.

Depuis juillet 2022, l'organisation a documenté l'arrestation de 19 personnes et la récupération de 36 défenses d'éléphants au Zimbabwe."Il est très troublant de noter qu'au moins 36 défenses ont été récupérées sur une période de 7 mois. 36 défenses d'éléphants se traduisent par 18 éléphants morts ou plus", indique le rapport d'enquête.

L'organisation attribue l'augmentation des activités de braconnage à la pauvreté, qui s'aggrave en raison des sécheresses récurrentes que le Zimbabwe connaît depuis des années, entraînant l'intensification de la concurrence pour la nourriture et l'eau entre les humains et la faune.

Les animaux sauvages tels que les éléphants, les lions et les hyènes s'égarent dans les villages de plus en plus fréquemment, ce qui fait que des personnes perdent leurs récoltes et, dans certains cas, sont tuées alors qu'elles tentent de protéger leur bétail ou leurs cultures.

Le Victoria Falls Wildlife Trust, un groupe de conservation opérant dans le district de Hwange West au Zimbabwe, note que 159 têtes de bétail ont été tuées par des lions entre 2020 et l'année dernière, un développement dévastateur pour les habitants qui en dépendent comme monnaie qu'ils peuvent utiliser pour acheter du grain pendant les périodes de sécheresse.

En raison de l'augmentation de leurs pertes en espèces sauvages, les communautés riveraines des aires protégées, ou celles possédant des espèces sauvages comme le Sentinel Limpopo Safari situé le long des frontières du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, envahissent la zone de conservation, tuant des animaux pour se nourrir et pour la vente comme jamais auparavant.

L'un des chefs du district, KetumileMahopoloNare, aurait déclaré dans une récente interview : « Le braconnage d'animaux sauvages pour l'alimentation ou la vente est devenu l'ordre du jour dans notre région. Les gens meurent de faim et ont du mal à subvenir aux besoins de leur famille en raison de la sécheresse et des pertes fréquentes qu'ils subissent aux mains des animaux sauvages. Par conséquent, la chasse aux animaux tels que les antilopes, les élands, les impalas et les lièvres est devenue une issue pour beaucoup. "

La directrice de Sentinel Limpopo Safaris, Vanessa Bristow, a étayé les sentiments du chef Nare, affirmant que le fait que les habitants des communautés locales aient recours au braconnage pour récupérer les pertes résultant des conflits entre l'homme et la faune était une évolution décourageante.

"Les communautés locales pensent que la faune leur appartient en tant que communauté et que cela devrait également être leur source de revenus. Étant donné que la communauté n'a reçu aucun financement des revenus générés par le safari, elle a le sentiment que ses besoins sont négligés et qu’ils ne leur laissent pas d'autre choix que de survivre grâce au braconnage », dit-elle.

Un rapport de 2021 du Forum mondial de la nature (WWF) et du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) avertit que les conflits entre l'homme et la faune sont la principale menace pour la survie à long terme de certaines des espèces les plus emblématiques du monde.