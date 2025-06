Par Mazhun Idris

Des industries au trafic notoirement intense, des villes comme Lagos, la plus densément peuplée du Nigeria, sont un assaut cacophonique pour les tympans.

"Nous subissons quotidiennement un bruit insupportable", déplore Adebomeyin Oluwatosin, un habitant de Lagos.

De nombreux foyers, locaux commerciaux et bureaux au Nigeria fonctionnent la plupart du temps sans l'électricité du réseau national, ce qui ne leur laisse pas d'autre choix que d'utiliser des groupes électrogènes à haut niveau de décibels.

La contrepartie est une coexistence forcée avec le bruit. Selon les experts, le bruit excessif nuit gravement à la santé humaine et, dans le pire des cas, à la productivité et au bien-être de la société.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout bruit supérieur à 65 décibels (dB) constitue une pollution sonore et "devient nocif lorsqu'il dépasse 75 décibels (dB)". Lorsque le niveau atteint 120 dB, il devient "douloureux" pour l'oreille.

Le Dr Murtala Uba Mohammed, qui a étudié l'exposition, la perception et l'impact de la pollution sonore à Kano - l'une des villes les plus peuplées du Nigeria - avertit que les habitants de la ville sont exposés à plus que le "seuil de dosage" du bruit.

Impact sur les écoles

M. Mohammed, professeur de géographie à l'université Bayero de Kano, explique à TRT Afrika que de nombreuses résidences de la ville se trouvent dans des "zones acoustiques noires", c'est-à-dire des zones où les niveaux de bruit dépassent les limites fixées par les directives de l'OMS.

Selon lui, la pollution sonore pourrait être en partie responsable de la prévalence de multiples problèmes de santé, notamment la dépression et les maladies cardiaques.

Ses recherches ont révélé que la pollution sonore extérieure provient essentiellement des transports, des machines industrielles et des chantiers de construction.

Les activités commerciales et la densité de population sont les autres facteurs déclencheurs, qu'il attribue tous deux à l'absence de planification urbaine appropriée et à l'application inadéquate de la loi.

Mohammed a utilisé des sonomètres pour enregistrer les niveaux de bruit sur une semaine, de décembre 2017 à février 2018, dans 40 endroits de la ville.

Il a également enregistré le bruit de la circulation dans 15 corridors routiers pendant trois périodes de pointe spécifiques : 8-10 heures, 12-14 heures et 16-18 heures.

Les coups de klaxon des voitures font partie des formes de bruit les plus dérangeantes dans les villes nigérianes, explique Mohammed à propos de ses conclusions.

Bien que les écoles soient parmi les moins polluées par le bruit extérieur à Kano, l'étude a révélé qu'elles étaient également gravement touchées et que le bruit constant pouvait perturber l'apprentissage et les capacités cognitives des élèves.

Le professeur de géographie suggère que les autorités nigérianes "réglementent les sites scolaires ou créent des districts spéciaux pour les écoles publiques et privées" afin de remédier à l'impact du bruit sur les établissements d'enseignement.

Ridwan Imam Salis, un habitant de Kano, explique à TRT Afrika qu'il ressent "des changements dans sa capacité auditive" et qu'il a parfois mal à la tête à cause de l'environnement bruyant du quartier de Fagge, où il travaille.

L'ironie du bruit "illégal"

M. Salis explique qu'il ne s'est rendu compte de la gêne occasionnée par le bruit constant dans son environnement qu'en 2020, lorsqu'un confinement imposé par la pandémie de Covid-19 a restreint les déplacements du public et d'autres activités quotidiennes.

"L'environnement était bien meilleur et plus sain. Mais le grondement est revenu après la levée de cette restriction", explique-t-il.

Au Nigeria, la pollution sonore est illégale et les peines encourues vont de l'amende à l'emprisonnement. La National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency (NESREA) est l'organisme chargé de contrôler le bruit dans le pays.

Ses lignes directrices définissent la pollution sonore comme "tout son indésirable et gênant qui est intrinsèquement répréhensible pour les êtres humains ou qui peut avoir ou est susceptible d'avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou l'environnement".

Le règlement stipule que toute personne qui enfreint la loi "est passible d'une amende de 5 000 N pour chaque jour que dure l'infraction et, en cas de condamnation, d'une amende ne dépassant pas 50 000 N ou d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an, ou des deux".

Si l'infraction est commise par une personne morale, "elle est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 500 000 N et d'une amende supplémentaire de 10 000 N pour chaque jour que dure l'infraction".

Mais cette loi - comme beaucoup d'autres - est rarement appliquée au Nigeria, et les victimes de la pollution sonore ne signalent guère les infractions aux autorités.

Le mépris des règles et le manque d'application au Nigeria ne se limitent pas à la pollution sonore, même si les autorités affirment qu'elles font de leur mieux pour assurer le respect de la loi.

Adebomeyin Oluwatosin, un habitant de Lagos, affirme que "de nombreuses personnes ne signalent pas les nuisances sonores, tout simplement parce qu'elles ne savent pas où les signaler".

Une menace pour l'audition

Le Dr Hassan Mohammed Garba, médecin généraliste à Bauchi, dans le nord du pays, affirme que l'exposition à un bruit excessif peut détruire l'ouïe.

Hassan, directeur général de l'hôpital Pahlycon, explique à TRT Afrika qu'une fois le tympan détruit, d'autres maladies comme la méningite peuvent se déclarer car "il y aura une libre communication de l'atmosphère dans le tympan".

Selon lui, les personnes souffrant de maladies de l'oreille préexistantes sont plus vulnérables à ces nuisances. Un autre expert médical, le Dr Hidaya Danbatta, estime que les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables à l'impact de la pollution sonore.

Danbatta, gynécologue à l'hôpital universitaire de l'université d'Abuja, déclare : "Il faut empêcher les enfants de participer à des réunions sociales bruyantes afin de protéger leurs organes auditifs en développement. Les femmes enceintes doivent être conscientes du risque élevé que représente un bruit excessif pour leur fœtus."

C'est à l'intérieur des liquides que la conduction des vibrations sonores est la plus élevée. Lorsque les bébés se développent dans le liquide amniotique, des ondes nocives peuvent les atteindre en raison du bruit excessif provenant de l'environnement de la mère.

À titre de précaution, le médecin conseille d'utiliser des bouchons d'air et des matériaux antibruit dans les bâtiments afin de réduire l'exposition. Elle met également en garde contre la participation à des événements sociaux bruyants avec utilisation non réglementée de haut-parleurs.

Elle recommande des examens médicaux réguliers pour faciliter le diagnostic précoce des problèmes d'audition.

Le chercheur Mohammed préconise une législation plus stricte et des niveaux plus élevés de respect et d'application de l'utilisation des sols et des pratiques environnementales afin de réduire le bruit.

Selon lui, un aménagement du territoire adéquat permettra de mettre un terme à la tendance à la construction de nouvelles habitations dépourvues de mesures de contrôle du bruit.

Il préconise également de planter davantage d'arbres dans les villes, car "les arbres ont un effet d'atténuation sur le bruit".