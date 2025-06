Dans une déclaration, l'UNICEF a demandé un financement flexible pour aider non seulement à protéger davantage d'enfants et de communautés dans le besoin, mais aussi à concevoir des systèmes plus résistants pour protéger les enfants à l'avenir.

"Pour les enfants, le risque est élevé", a déclaré le Fonds, avertissant que les besoins des communautés touchées en Afrique de l'Est et en Afrique australe ne cessent de croître.

L'agence a lancé un appel de 171 millions de dollars pour répondre aux besoins croissants de 28 millions de personnes, dont des enfants et des familles, dans la région touchée par le choléra.

Les fonds seront alloués à la fourniture de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, de santé, de communication sur les risques, de nutrition, de protection des enfants et d'éducation pour les femmes et les enfants touchés par l'épidémie.

Bien que de généreux partenaires aient déjà contribué à hauteur de 18,3 millions de dollars à la lutte contre le choléra, un déficit de financement régional doit être rapidement comblé afin d'élargir la portée d'une réponse efficace.

"Aidez-nous à éradiquer le choléra et à retirer ce fardeau aux enfants et aux familles qui en portent déjà trop", a déclaré l'UNICEF.

Les pires épidémies de choléra que la région ait connues depuis des années ont été signalées dans 11 pays, dont le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Sud-Soudan, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

Selon les données récentes de l'agence des Nations unies, 67 822 cas ont été enregistrés et 1 788 décès estimés.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les épidémies de choléra actuelles se propagent dans un contexte d'événements climatiques extrêmes, tels qu'une grave sécheresse dans la Corne de l'Afrique et des pluies saisonnières et des tempêtes tropicales en Afrique australe.