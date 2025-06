Le dirigeant de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a signé vendredi un projet de loi nationalisant les actifs d'Exxon Mobil, a annoncé la présidence.

La loi stipule que tous les actifs, droits de prospection, permis d'exploitation et autorisations de transport de pétrole détenus par Esso Exploration and Production Chad Inc. "sont nationalisés".

Les actifs comprennent également les intérêts d'ExxonMobil dans l'oléoduc Tchad-Cameroun de plus de 1 000 kilomètres (621 miles) reliant le Tchad au golfe atlantique de la côte guinéenne, utilisé pour l'exportation de pétrole brut.

Le président de transition "a signé la loi promulguant la nationalisation de tous les actifs et droits des sociétés Esso Exploration et Production et Esso Pipeline Investments", indique un communiqué.

Cette décision intervient quelques mois après qu'ExxonMobil a conclu la vente de ses opérations au Tchad et au Cameroun en décembre à Savannah Energy, une société pétrolière et gazière africaine cotée en bourse, dans le cadre d'une transaction de 407 millions de dollars.

La vente a été contestée par le gouvernement militaire tchadien.

Le ministre tchadien du pétrole et de l'énergie, Djerassem Le Bemadjiel, a déclaré mercredi que la décision controversée avait été prise après qu'ExxonMobil a ignoré les conditions prévues dans divers accords signés avec le gouvernement.

Esso-ExxonMobil opère dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis des décennies.

La semaine dernière, Savannah Energy a déclaré qu'elle demanderait réparation en justice, arguant que les actions du gouvernement tchadien constituent une violation directe des conventions internationales.

Savannah détient une participation de 40 % dans le projet Doba Oil, dans le sud du Tchad, qui compte sept champs pétrolifères en production, d'une capacité totale de 28 000 barils par jour.