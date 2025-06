Le bébé, âgée de trois mois et demi - que les autorités sanitaires appellent "Mystère" (Gizem en turc) - a été sauvée dans la province de Hatay 128 heures après les tremblements de terre qui ont frappé le pays le 6 février.

Elle a ensuite été transférée dans un hôpital de la capitale Ankara.

La ministre de la famille et des services sociaux, Derya Yanik, a réuni le bébé et sa mère, Yasemin Begdas, dans la province d'Adana, où cette dernière reçoit actuellement un traitement médical.

Le bébé et sa mère ont été réunis grâce à un test ADN qui a prouvé leur lien de parenté. Le père et les deux frères du bébé ont péri dans les tremblements de terre, qui ont tué plus de 50 000 personnes.

"Le bébé est un véritable miracle. Le fait qu'elle ait survécu et qu'elle n'ait pas eu de problèmes de santé nous a fait chaud au cœur", a déclaré Yanik.

Mystère" est désormais notre bébé à nous aussi", a-t-elle ajouté, précisant que la mère de l’enfant bénéficierait toujours le soutien du ministère.