Les autorités mauritaniennes ont annoncé, mardi, le démantèlement d'un réseau de passeurs de passagers clandestins sur les rives de l'océan Atlantique.

"Le réseau a été appréhendé dans la capitale, Nouakchott, et comprend quatre ressortissants étrangers (dont les nationalités n'ont pas été précisées) en plus d'une personne de nationalité mauritanienne", a indiqué la police mauritanienne dans un communiqué.

Selon la même source, "les membres de ce réseau ont été arrêtés lors d'une tentative de migration clandestine de 28 personnes de nationalités africaines et asiatiques (sans plus de détails sur le lieu et la date de l'arrestation du réseau)".

En décembre dernier, le ministre mauritanien de l'intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a déclaré que les autorités de son pays avaient récemment réussi à démanteler de nombreux réseaux criminels liés à la traite d'êtres humains.

La Mauritanie est un pays de destination et de transit majeur pour les ressortissants africains, la ville de Nouadhibou, sur la côte atlantique, s'étant transformée ces dernières années en une destination privilégiée pour les passagers clandestins souhaitant rejoindre l'Europe en passant par les Iles Canaries.