Un vaccin antipaludéen de l'Université d'Oxford, qui fait l'objet d'une grande attention, a été approuvé pour la première fois au Ghana.

Il s'agit d'une initiative parmi d'autres visant à lutter contre cette maladie qui tue plus de 600 000 personnes chaque année, la plupart d'entre elles étant des enfants en Afrique. La complexité de la structure et du cycle de vie du parasite du paludisme a longtemps entravé les efforts de développement de vaccins.

Après des décennies de travail, le premier vaccin contre le paludisme, Mosquirix de la société pharmaceutique britannique GSK, a été approuvé l'année dernière par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais un manque de financement et de potentiel commercial a empêché la société de produire autant de doses que nécessaire.

Le vaccin d'Oxford, qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché dans la tranche d'âge la plus exposée au risque de décès dû au paludisme, à savoir les enfants âgés de 5 mois à 36 mois, bénéficie d'un avantage en matière de fabrication grâce à un accord conclu avec le Serum Institute of India, qui produira jusqu'à 200 millions de doses par an.

En revanche, GSK s'est engagé à produire jusqu'à 15 millions de doses de Mosquirix par an jusqu'en 2028, ce qui est bien inférieur aux quelque 100 millions de doses par an du vaccin à quatre doses que l'OMS estime nécessaires à long terme pour couvrir environ 25 millions d'enfants.

Les données à mi-parcours de l'essai vaccinal mené à Oxford sur plus de 400 jeunes enfants ont été publiées dans une revue médicale en septembre.

L'efficacité du vaccin était de 80 % dans le groupe ayant reçu une dose plus élevée de l'adjuvant qui renforce le système immunitaire, et de 70 % dans le groupe ayant reçu une dose plus faible d'adjuvant, 12 mois après la quatrième dose. Les doses ont été administrées avant le pic de la saison du paludisme au Burkina Faso.

Les données d'un essai clinique de phase III en cours au Burkina Faso, au Kenya, au Mali et en Tanzanie, auquel ont participé 4 800 enfants, devraient être publiées dans une revue médicale au cours des prochains mois.

Cependant, les données de dernière étape - qui suggèrent une performance du vaccin similaire à celle de l'essai de phase II - ont été partagées avec les autorités réglementaires au cours des six derniers mois, a déclaré Adrian Hill, scientifique d'Oxford.

En Afrique, les vaccins pour enfants sont généralement financés par des organisations internationales telles que Gavi et l'UNICEF, après avoir été approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

C'est la première fois qu'un vaccin important est approuvé d'abord dans un pays africain, avant les pays riches, a ajouté M. Hill, notant qu'il était inhabituel qu'une autorité réglementaire en Afrique ait examiné les données plus rapidement que l'OMS.

"En particulier depuis le COVID, les régulateurs africains ont adopté une position beaucoup plus proactive, ils ont dit... nous ne voulons pas être les derniers dans la file d'attente".