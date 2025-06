Le Tchad a fermé samedi ses frontières avec le Soudan à la suite d'affrontements entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide.

"Le Tchad, tout en assurant la sécurité de ses frontières, a décidé de fermer la frontière avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre", a déclaré le ministre de la communication, Aziz Mahamat Saleh.

Cette "conjecture de troubles" a poussé le gouvernement du Tchad, pays frontalier du Soudan, à prendre "des mesures appropriées à travers ses services diplomatiques et consulaires pour assurer la sécurité de ses ressortissants au Soudan", a ajouté M. Mahamat Saleh.

Les autorités tchadiennes ont également appelé "au calme, à la sérénité et à la cessation des hostilités" tout en invitant "les belligérants au dialogue".

Des combats ont éclaté tôt samedi entre l'armée soudanaise et les combattants du RSF à Khartoum, des coups de feu et des bombes ayant été entendus près du quartier général de l'armée et du palais présidentiel, selon un journaliste d'Anadolu à Khartoum.

Alors que le RSF a accusé l'armée d'avoir attaqué ses forces au sud de Khartoum avec des armes légères et lourdes, l'armée a déclaré que la force paramilitaire "répandait des mensonges" et l'a qualifiée de groupe "rebelle".

Le différend entre les deux parties est apparu au grand jour jeudi, lorsque l'armée a déclaré que les récents mouvements de la RSF s'étaient déroulés sans coordination et étaient illégaux, leur désaccord étant centré sur le projet de transition vers un gouvernement civil.

Le Soudan n'a plus de gouvernement opérationnel depuis octobre 2021, date à laquelle les militaires ont démis le gouvernement de transition du premier ministre Abdalla Hamdok et déclaré l'état d'urgence.

En décembre dernier, les forces militaires et politiques soudanaises ont signé un accord-cadre pour résoudre la crise qui dure depuis des mois.

La signature de l'accord final devait avoir lieu le 6 avril, mais elle a été retardée. Aucune date n'a été annoncée pour la signature de l'accord.

La période de transition du Soudan, qui a débuté en août 2019, devait se terminer par des élections au début de l'année 2024.