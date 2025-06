La Turquie s'est déclarée samedi préoccupée par les affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires au Soudan.

"Nous invitons tous les segments au Soudan à rester attachés aux réalisations du processus de transition, au calme et au dialogue. Une solution durable aux problèmes du Soudan ne peut être trouvée que par la réconciliation nationale", a déclaré un communiqué du ministère des Affaires étrangères, avant d’ajouter : "La Turquie continuera de se tenir aux côtés du Soudan ami et frère et de son peuple, comme elle l'a toujours fait".

Auparavant, des affrontements avaient éclaté dans la capitale soudanaise Khartoum entre les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires. Le chef des Forces de soutien rapide (FSR), un groupe de paramilitaires qui mène samedi des combats contre l'armée régulière au Soudan, a affirmé à la chaîne qatarie Al-Jazeera que ses combattants "ne s'arrêteraient pas avant d'avoir pris le contrôle de l'ensemble des bases militaires".

Les RSF ont déclaré dans un communiqué que leurs forces se trouvaient dans la périphérie de Stove, tandis que des sources militaires ont déclaré que la force paramilitaire tentait de s'emparer du quartier général de l'armée. Pour l’heure, ces affrontements ont coûté la vie de trois civils.

Appels à un cessez-le-feu immédiat

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a appelé samedi à la "cessation immédiate" des violences au Soudan. "Nous exhortons tous les acteurs à cesser immédiatement toute violence", a tweeté M. Blinken, se disant "profondément préoccupé".

Pareil pour la Russie qui a indiqué dans un communiqué : "Les événements dramatiques qui se déroulent au Soudan suscitent de vives inquiétudes à Moscou. Nous appelons les parties au conflit à faire preuve de volonté politique et de retenue et à prendre des mesures urgentes en vue d'un cessez-le-feu".

Pays limitrophe, l’Égypte a également exprimé son inquiétude quant à la situation au Soudan. Le Caire a appelé samedi toutes les parties soudanaises à faire preuve d'un maximum de retenue face aux affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Égypte suit avec une grande inquiétude l'évolution de la situation au Soudan.

Face à l’ampleur de la situation, la compagnie aérienne nationale égyptienne“EgyptAir” a annoncé qu'elle suspendait ses vols à destination et en provenance de Khartoum pendant 72 heures.