Par Kudra Maliro et Mamadou Dian Barry

Titulaire d’un diplôme de commerce obtenu à l’Université de Makerere en Ouganda, elle avait rejoint la chaîne ougandaise NBS TV en 2010 où elle présentait des émissions dédiées à la mode.

Son émission était très suivie par notamment la jeunesse ougandaise qui s’intéresse de plus en plus à la fashion, ce qui l'a aidé à remporter deux années successives (2011 et 2012), le prix African Walk Awards.

"J’ai commencé à travailler comme Designer depuis l’an 2012. Cela fait plus de 9 ans que je suis dans la Fashion. J’étais attirée par la mode quand je présentais des émissions télés en côtoyant des stars de la mode ougandaises et mondiales" dit Joséphine Nakafeero lors d’une interview avec TRT Afrika.

Mais elle confie que trouver les machines et autres fournitures pour la fabrication des habits, c’est un casse-tête pour les designers comme elle. Elle doit souvent attendre une dizaine de jours pour voir sa commande livrée dans ses ateliers.

"J’ai déjà habillé plusieurs personnalités ougandaises et étrangères. J’ai confectionné des habits pour l’ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Ouganda. Le célèbre chanteur et politicien Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine fait également partie des personnalités que j’ai habillé" affirme Madame Nakafeero.

Pour beaucoup d’habitants de Kampala, Joséphine est une fierté. Elle fait rayonner la mode et la culture ougandaises dans le monde.

Elle a contribué à vendre l’image de l’Ouganda et son vêtement typique : le « Gomesi ». Cette robe très prisée par les femmes d’Ouganda et dont beaucoup estime qu’elle « honore la femme ougandaise ».

"J’admire le courage de Madame Joséphine car elle a fondé sa marque de fabrique Jose House of Creations à partir de 0 dollar. Elle a déjà habillé plusieurs hommes politiques", affirme Thomas Mbusa, un ancien résident de la ville de Kampala.

Selon l’Association des manufacturières ougandaises, l’Afrique de l’Est dépense environ 350 millions de dollars américains en vêtements importés. Ce qui a emmené Joséphine et d’autres entrepreneurs locaux à s’intéresser à ce marché croissant.

Avec le festival de la mode « Fashion Awards de Kampala », la principale ville d’Ouganda compte attirer plus d’investisseurs du secteur et devenir ainsi la capitale de la mode en Afrique de l’Est.

"Notre métier demande de la résilience, de la patience, du sacrifice et du courage car il faut travailler à temps plein. J’aimerais montrer au monde qu’en Ouganda, il y a aussi des amoureux de la mode" réaffirme Mme Nakafeero.