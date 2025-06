Par Abdulwasiu Hassan

"Honnêtement, ma réaction a été folle parce que c'était la première fois que je faisais l'expérience d'une inondation sur une terre agricole", a déclaré celui qui se décrit comme un agriculteur à temps partiel lors d'un entretien avec TRT Afrika.

Les inondations de 2022 ont tué 665 personnes, blessé 3 181 personnes, affecté 4,4 millions de personnes, déplacé 2,4 millions de personnes, détruit plus de 944 000 fermes et endommagé plus de 355 000 maisons, selon les chiffres du gouvernement.

L'État d'Adamawa, dans le nord-est du pays, où se trouve la ferme d'Abubakar, est l'un des 32 États qui, selon les prévisions de l'agence nationale des services hydrologiques, connaîtront des inondations en 2023.

Sur les 36 États que compte le pays, certaines localités de 32 États sont exposées au risque d'inondation, tandis que des localités de 35 États devraient connaître une inondation légère, selon le rapport annuel sur les perspectives d'inondation élaboré par l'agence des services hydrologiques du pays.

Les inondations au Nigeria se produisent chaque année pendant la saison des pluies, lorsque de fortes précipitations sont enregistrées et que le Cameroun, voisin oriental du pays, libère l'eau de son barrage de Ladgo pour éviter qu'il ne soit rompu par d'importants volumes d'eau.

Bien que le lâcher d'eau du barrage soit effectué après avertissement, il en résulte des inondations qui affectent les personnes et les biens au Nigeria.

Les inondations peuvent s'aggraver

L'inondation de 2022 a été la pire inondation du Nigeria, avec des effets dévastateurs dépassant ceux de l'inondation de 2012.

"La réalité est que cette année pourrait connaître des inondations similaires à celles de l'année dernière, voire plus", a déclaré Mustapha Habib Ahmed, directeur de l'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria (NEMA), lors d'une réunion sur les stratégies de préparation et d'atténuation des catastrophes liées au climat.

Afin d'éviter que la catastrophe ne se reproduise, le gouvernement et les citoyens se sont mobilisés.

C'est pourquoi le comité présidentiel pour l'élaboration d'un plan d'action global pour la prévention des inondations a été inauguré à la fin de l'année dernière.

Depuis lors, le comité présidentiel sillonne le pays pour évaluer la situation sur le terrain et donner des conseils sur la meilleure façon d'éviter les inondations catastrophiques dans le pays.

Les agences gouvernementales telles que l'agence hydrologique, l'agence métrologique et l'agence de gestion des urgences se sont préparées à atténuer les effets des inondations annuelles sur les Nigérians en 2023.

Manzo Ezekiel, porte-parole de l'agence de gestion des urgences du Nigeria, a déclaré à TRT Afrika que l'agence suivait les conseils des experts sur la meilleure façon de faire face à la catastrophe de manière à ce qu'elle ait un effet minimal sur la population.

"Nous avons écrit à tous les États que les inondations devraient toucher et nous avons effectué des visites de sensibilisation auprès des communautés qui devraient être touchées par les inondations afin de les conseiller sur ce qu'il convient de faire", a-t-il déclaré.

Cependant, certaines actions de l'agence gouvernementale visant à conseiller les gens n'ont pas atteint tout le monde.

Efforts communautaires/individuels pour lutter contre les inondations

Muhammad Abdulazeez, un habitant de la zone inondable de la ville principale de l'État de Kaduna, au nord-ouest du pays, déclare que, bien qu'il écoute la radio, il n'a pas entendu de message de sensibilisation sur les inondations sur les stations de radio locales.

Muhammad a déclaré qu'une fois que les inondations commenceront, les habitants de sa partie de la ville de Kaduna se relaieront pour dégager les voies d'eau afin d'éviter les inondations.

Des membres de la communauté comme Amir Muhammad Hardo, Jigawa dans le nord-ouest du Nigeria, l'un des États les plus touchés par les inondations de 2022, affirment que les habitants de leur région essaient d'éviter de cultiver pendant la saison des pluies pour ne pas perdre leurs produits à cause des inondations.

Les agriculteurs du nord-ouest ne sont pas les seuls à penser ainsi. Leurs homologues du nord-est pensent également de la même manière.

"Nous ne pouvons pas arrêter l'agriculture à cause des inondations, mais nous avons plutôt l'intention de voir comment nous pouvons les contrer, soit en trouvant un autre endroit, soit en plantant avant, de manière à pouvoir cultiver avant que l'inondation n'arrive", a déclaré Abubakar, le riziculteur, à TRT Afrika.

Il a expliqué que les agriculteurs des environs de sa ferme dans l'État d'Adamawa ont remarqué que les inondations annuelles se produisent entre août et début décembre. Ils évitent donc de planter à cette période.

"Ce que nous avons l'intention de faire pour les riziculteurs, c'est de planter tôt, de sorte qu'avant le mois d'août, en juillet ou à la fin du mois de juillet, ou au plus tard pendant la première semaine d'août, vous aurez récolté votre riz", a-t-il déclaré.

"Les producteurs de maïs, de maïs de Guinée et de millet ne cultivent pas du tout... Ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent normalement immédiatement après les inondations, parfois vers le mois de novembre, ils viennent sur leurs terres agricoles et plantent. Ces cultures se portent normalement bien en profitant de l'eau qui s'est accumulée dans le sol", a-t-il déclaré.

Selon son porte-parole, Manzo Ezekiel, l'agence nigériane de gestion des situations d'urgence informe les membres de la communauté avec lesquels elle est en contact.

Il a indiqué que l'agence conseillait aux habitants des zones inondables de ne pas cultiver tôt afin de ne pas perdre leurs produits et de profiter des nutriments que l'eau de crue apportera à leurs terres agricoles.

Muhammad, le résident de Kaduna, a déclaré qu'il était heureux d'apprendre que le gouvernement de l'État avait attribué des contrats pour la réalisation d'autres travaux de drainage et d'amélioration des routes dans sa région.

On espère que ces mesures prises par les gouvernements, les communautés et les particuliers aideront les habitants de ce pays d'Afrique de l'Ouest à éviter les effets dévastateurs des inondations de l'année dernière.