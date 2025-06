C’est l’une des décisions prises par le Conseil des ministres du 27 avril, à travers notamment l’adoption de deux projets de loi. Le premier projet de loi porte sur la prorogation de l’état d’urgence dans le département de Filingué (région de Tillabéri-Ouest).

« Le présent projet de loi est pris pour proroger l’état d’urgence dans le département de Filingué pour une nouvelle période de trois mois », rapporte un communiqué du Gouvernement.

Le second projet de loi porte, quant à lui, sur la prorogation de l’état d’urgence dans la région de Diffa et dans certains départements des régions de Tahoua (nord-ouest) et de Tillabéri (ouest).

« Le présent projet de loi est pris pour proroger l’état d’urgence dans ces zones pour une nouvelle période de trois (3) mois, allant du 1er mai au 29 juillet 2023 inclus », explique le texte du Gouvernement.

Ces deux projets de lois seront transmis à l’Assemblée Nationale, informe la même source.

Ballayara et Kollo ‘’déconfinés’’

Après évaluation de la situation sécuritaire dans les départements de Ballayara et de Kollo (Région de Tillabéri), le Gouvernement a décidé de ne pas proroger l’état d’urgence dans ces localités.

Frontaliers du Mali et du Burkina Faso, les départements des régions de Tahoua et Tillaberi ont été placés sous l'état d'urgence depuis 2017, suite à des attaques attribuées aux groupes terroristes opérant dans le nord du Mali.