Une chef nigériane a établi lundi un nouveau record mondial pour la plus longue durée de cuisson non-stop en cuisinant pendant 100 heures, dépassant le record actuel.

Hilda Baci cuisinait depuis jeudi dernier, lorsqu'elle a entrepris de battre le record mondial Guinness de 87 heures et 45 minutes établi en 2019 par Lata Tondon, une chef indienne.

Lundi, vers 19h45 GMT, Baci a cuisiné pour la 100e heure dans le quartier de Lekki à Lagos, le centre commercial du Nigeria, devenant ainsi une sensation nationale dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Des milliers de personnes rassemblées sur les lieux ont jubilé et chanté ses louanges alors qu'elle a arrêté de cuisiner quelques minutes plus tard.

Le Guinness World Records a tweeté qu'il était au courant de la tentative du chef de battre le record de cuisson. "Nous devons d'abord examiner toutes les preuves avant de confirmer officiellement un record", a déclaré la marque mondiale.

En tentant de battre le record, la chef nigériane a déclaré jeudi qu'elle voulait montrer à quel point les jeunes Nigérians sont travailleurs et déterminés, et qu'elle voulait également faire campagne pour les jeunes africaines qui sont mises à l'écart dans la société.

"Même lorsqu'il s'agit de marques avec lesquelles vous voulez travailler, c'est comme si vous deviez faire un effort supplémentaire pour être pris au sérieux", a déclaré Baci, ajoutant qu'elle espérait aussi que le monde en apprendrait davantage sur les cuisines nigérianes.

A 15h00 GMT jeudi, elle a commencé à cuisiner des dizaines de délices nigérians sous supervision, allant des soupes aux ragoûts en passant par diverses protéines. Le riz Jollof, l'un des plats les plus emblématiques d'Afrique de l'Ouest, figurait également au menu.

Elle n'a eu droit qu'à des pauses de cinq minutes toutes les heures ou à une heure cumulée après une période de 12 heures pour tout le reste, du bain aux examens médicaux en passant par le repos.

Des milliers d'habitants et de célébrités l'ont encouragée sur place, de jour comme de nuit, et beaucoup d'autres l'ont suivie en ligne via plusieurs plateformes de diffusion en continu.

Après qu'elle a battu le record de cuisson, le président Muhammadu Buhari a déclaré sur Twitter que ce lundi était un grand jour pour le Nigeria. "Le dynamisme, l'ambition et la résilience de Hilda ont suscité un grand intérêt et permis de mieux comprendre le caractère unique de la cuisine nigériane", a déclaré M. Buhari.

Alors que Baci s'approche de la barre des 100 heures, Kingsley Ofoma, présent sur les lieux, a déclaré qu'il n'avait jamais douté qu'elle dépasserait le record mondial.

"L'énergie ici est très élevée et positive ; tout le monde s'amuse", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi manger sa nourriture gratuitement n'est même pas le meilleur.