Par Takunda Mandura

Ngedwa Mpako (7 ans), connu sous le nom de M. Ronaldo, qui est devenu viral sur les médias sociaux pour son amour de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, rêve de devenir un jour capitaine de l'équipe nationale de football du Zimbabwe et joueur du club Manchester United, basé en Angleterre.

M. Ronaldo fait partie du Real Stars FC, une équipe de football de la Junior League de la province de Harare qui lutte pour se maintenir et dépend des dons de divers membres de la communauté.

Pendant des années, le football zimbabwéen a survécu principalement grâce aux subventions de l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, et aux dons de particuliers.

Le 24 février 2022, la FIFA a interdit à la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) de participer à toutes les compétitions internationales en raison de l'ingérence du gouvernement dans la gestion de la Fédération.

Le président de la FIFA, Giovanni Infantino, a annoncé cette suspension lors d'une conférence de presse retransmise sur le site Internet de l'instance dirigeante du football.

"Nous avons dû suspendre deux de nos membres, le Kenya et le Zimbabwe, pour ingérence gouvernementale dans les activités des Fédérations de football de ces pays. Celles-ci sont suspendues de toute activité liée au football avec effet immédiat. Elles savent ce qu'il faut faire pour être réadmises ou pour que la suspension soit levée", a-t-il déclaré.

Pas de compétitions internationales

La sanction a eu un impact considérable sur le football et les joueurs du pays, car ils sont incapables de participer à des jeux ou à des compétitions internationales.

L'interdiction de la FIFA a encore aggravé la situation, car elle a rendu encore plus difficile pour le gouvernement d'attirer des investissements étrangers et d'améliorer les infrastructures du pays.

Les footballeurs zimbabwéens ne peuvent pas montrer leur talent sur la scène internationale puisqu'ils ne peuvent pas jouer pour l'équipe nationale.

La sanction a suscité un débat sur l'avenir du football zimbabwéen et sur les conséquences d'une telle mesure sur le développement du football dans le pays.

Les autorités zimbabwéennes affirment qu'elles ont agi contre la corruption, l'incompétence et les abus sexuels reprochés au conseil d'administration de la Zifa, alors dirigé par Felton Kamambo.

La Commission des sports et des loisirs du Zimbabwe (SRC) a pris le contrôle de la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) à la suite d'allégations de corruption et de harcèlement sexuel.

"Il semble que la FIFA ne reconnaisse pas les lois du Zimbabwe en ce qui concerne la corruption et le harcèlement sexuel. Ses demandes de réintégration constituent une ingérence dans les obligations statutaires de la SRC ainsi que dans les procédures judiciaires du pays", a déclaré le président de la SRC, Gerald Mlotshwa, tout en reprochant à la Fifa de ne pas reconnaître les lois zimbabwéennes.

Marshall Munetsi, le milieu de terrain des Warriors basé en France, est passé par les réseaux sociaux pour lancer un appel passionné à la SRC et à la ZIFA afin qu'elles trouvent une solution à l'amiable qui permettrait de lever l'interdiction.

Nettoyage du football

"Dans l'état actuel des choses, nous continuons à perdre une génération de footballeurs talentueux parce qu'ils n'ont pas l'occasion de montrer leur talent lors des matches de l'équipe nationale.

Cette situation continue à nuire non seulement à l'avenir du football dans le pays, mais elle prive la communauté en général des avantages que le football peut apporter à l'économie sociale de la nation", peut-on lire dans une partie de son message, dans lequel il a tagué la SRC et la ZIFA.

"Je continue d'implorer la SRC et la ZIFA, en demandant à toutes les parties concernées de trouver un terrain d'entente et de parvenir à une solution à l'amiable qui permettra à notre football de survivre à l'avenir", a déclaré M. Munetsi.

Les joueurs locaux n'osent pas s'exprimer car ils craignent d'être réprimandés pour avoir parlé aux médias.

Le Zimbabwe a également été privé de subventions et de programmes destinés à améliorer le football à tous les niveaux.

L'interdiction a privé le Zimbabwe de plusieurs tournois internationaux, notamment toutes les compétitions du Conseil des Fédéations de football d'Afrique australe (COSAFA), la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), la Coupe de la Confédération, les matchs amicaux internationaux et les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2023 (AFCON) et la Coupe du monde.

Le pays d'Afrique australe a manqué des cours d'arbitrage, des cours d'administration, des cours de médecine sportive et n'a pas non plus reçu d'équipement pour les programmes de développement à la base.

La ministre des sports, des arts et des loisirs, Kirsty Coventry, ancienne nageuse olympique et détentrice d'un record du monde, a déclaré que son ministère ne souhaitait pas que la suspension du Zimbabwe par la FIFA soit levée à ce stade.

Innocent jusqu'à preuve du contraire

"Nous l'avons acceptée (l'interdiction), nous n'avons jamais demandé à la FIFA de la lever. Nous ne voulons pas qu'elle la lève à ce stade tant que nous n'aurons pas fait le ménage dans notre football. Nous n'allons pas faire ce que d'autres membres peuvent dire", a-t-elle déclaré.

Le conseil d'administration de la Zifa continue de nier les allégations qui ont conduit à sa suspension.

Dans une déclaration commune, l'exécutif suspendu, dirigé par Felton Kamambo, a déclaré que "la vérité est qu'aucun processus en dehors des conditions fixées par la FIFA ne permettra à cette dernière de réintégrer le Zimbabwe et cela leur a été clairement communiqué lors des nombreuses tentatives secrètes du SRC pour amener la FIFA à modifier sa décision. Pour mémoire, nous restons des citoyens ordinaires respectueux de la loi et nous pensons que nous continuons à être injustement persécutés".

Selon une déclaration commune approuvée par les anciens membres du conseil d'administration Philemon Machana, Bryton Malandule et l'ancien directeur général Joseph Mamutse, "les lois de la nation sont claires : on est innocent jusqu'à preuve du contraire et nous mettons au défi ceux qui nous accusent d'apporter des preuves évidentes de leur culpabilité".

Ils ont ajouté qu'il ne serait pas difficile de démontrer que la ZIFA a bien reçu les 2 millions de dollars inexistants, si tant est qu'ils aient existé.

La colère et la frustration continuent de croître à l'encontre de la Commission des sports et des loisirs (SRC) alors que les supporters envisagent de boycotter les matchs de la Castle Lager Premier Soccer League (PSL) pour exprimer leur mécontentement face à la suspension du Zimbabwe par la FIFA.

"Nous voulons boycotter, nous voulons que tout le monde voie la lumière, si vous voyez la façon dont nous jouons notre première ligue de football, c'est comme un football d'alcooliques. Nous n'irons pas de toute façon, même les arbitres ne peuvent pas être désignés pour arbitrer d'autres matches internationaux à cause de ce football d'alcooliques jusqu'à ce que nous soyons admis par la Fifa", a déclaré Joseph Matawu, secrétaire général de l'Association nationale des supporteurs de football du Zimbabwe (Zimbabwe National Soccer Supporters Association).