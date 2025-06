L'épidémie de choléra qui sévit dans la périphérie de Pretoria, la capitale de la République d'Afrique du Sud, a fait 10 morts.

Le département provincial de la santé de Gauteng a déclaré, dimanche, que les cas de diarrhée observés ces derniers jours dans la région de Hammanskraal, au nord de Pretoria, étaient dus au choléra.

Le communiqué précise que 95 personnes, dont 37 qui ont été hospitalisées, ont été traitées depuis le 15 mai.

Par ailleurs, 10 personnes, dont un enfant, sont décédées des suites du choléra au cours de la semaine écoulée.

Le choléra, causé par la bactérie "Vibrio" et transmis par l'eau et les aliments, provoque de graves diarrhées et une déshydratation de l'organisme. La maladie peut être mortelle si elle n'est pas traitée.