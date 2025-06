Le procureur général de la Cour pénale internationale a appelé à une nouvelle approche pour lutter contre les crimes de guerre en République démocratique du Congo.

"Nous avons eu des procès, nous avons eu des condamnations, mais il y a une vérité qui nous regarde en face... les viols n'ont pas cessé, les crimes n'ont pas cessé", a déclaré Karim Khan à la presse lundi.

La partie Est de la République démocratique du Congo est en proie à des groupes armés depuis trois décennies. Des milliers de personnes ont été tuées et des centaines de milliers d'autres sont toujours déplacées.

La CPI a lancé ses premières enquêtes en République démocratique du Congo en 2004, à la suite d'une plainte déposée par le gouvernement congolais. Récemment, le ministre de la justice du pays a demandé à la Cour d'enquêter sur des crimes présumés commis par le groupe rebelle M23 dans la province du Nord-Kivu.

M. Khan est en mission d'enquête dans le pays où il a rencontré les communautés affectées et les survivants. Il a également rencontré le lauréat du prix Nobel Denis Mukwege, qui apporte son aide aux victimes de viols.

Le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo avait annoncé 23 mai dernier qu'il avait demandé à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye d'enquêter sur les crimes présumés commis par le groupe rebelle M23 dans la province du Nord-Kivu, à l'est du pays.

"Nous remercions Karim Khan pour sa visite dans l'est de la République démocratique du Congo et nous attendons avec impatience que son bureau donne la priorité aux enquêtes et aux poursuites visant à mettre fin à la culture de l'impunité qui prévaut en grande partie", a tweeté M. Mukwege.

M. Khan a appelé à un "partenariat renforcé" entre le gouvernement, les gouverneurs de province, la société civile, l'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et les Nations unies (ONU).

"Le message est le même : nous devons trouver une nouvelle façon de travailler, à mon avis, et ne pas continuer à travailler comme nous le faisons depuis 2004", a déclaré le procureur.