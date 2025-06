Par Kudra Maliro

Le Ballon d'Or Karim Benzema quittera le Real Madrid en tant qu'agent libre à la fin de la saison, après 14 années riches en trophées, a annoncé le club dimanche.

Dans un communiqué publié ce dimanche, le Real Madrid a salué la bravoure de l’attaquant français et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière de footballeur.

"Karim Benzema est arrivé dans notre club en 2009 à seulement 21 ans et est devenu un joueur fondamental dans cette époque glorieuse de notre club. Durant 14 saisons, il a honoré notre maillot, il a remporté 25 titres, un record au Real Madrid : 5 Coupes d'Europe, 5 Mondiaux des Clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 4 Liga, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne".

Cependant, une offre de l'Arabie saoudite estimée par les médias à plus de 100 millions d'euros (107,05 millions de dollars) l'aurait amené à reconsidérer son avenir à Madrid.

Le Français a décidé d'annuler la clause de prolongation d'un an qu'il avait dans son contrat. "Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont décidé d'un commun accord de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club", a déclaré le club dans un communiqué.

"La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir".

Benzema pourrait suivre son ancien coéquipier du Real, Cristiano Ronaldo, dans le pays du Golfe après que l'attaquant portugais a signé un contrat de deux ans et demi estimé à plus de 200 millions d'euros avec Al Nassr en décembre.

Karim Benzema va faire ses adieux ce soir à Bernabeu lors de la dernière journée de la Liga contre l’équipe Basque d’Athletic Bilbao.